Point de discussion : à quoi jouez-vous ce week-end ? – Numéro 398

Les nuits approchent et la température chute rapidement, mais les tartelettes commencent à faire leur apparition dans les magasins alors tout va bien dans le monde. Voici à quoi nous jouons ce week-end.

Stephen Tailby, rédacteur en chef adjoint

Je progresse lentement dans Deathloop, car je continue de trébucher sur d’autres choses que je dois jouer en premier. Même si j’aimerais passer tout le week-end à rompre la boucle, je vais plus que probablement vérifier All Hallows’ Dreams dans, euh, Dreams. Les événements spéciaux du jeu valent toujours le détour, et celui-ci semble être le meilleur à ce jour.

Graham Banas, critique

J’ai déjà battu Alan Wake 10 fois, donc j’ai pris mon temps avec le Remaster, mais la ligne d’arrivée arrive vite maintenant. Je l’aurai probablement battu d’ici la fin du week-end ! Ensuite, je pourrai probablement me permettre de passer du temps avec Deathloop. Je n’ai pas accordé à Deathloop l’attention qu’il mérite et je dois le réparer. Et c’est sans parler de Back 4 Blood. Autant jouer !

Jamie O’Neill, critique

Grâce à une copie de révision de Pousser Carré, je n’ai plus besoin de démarrer ma Wii poussiéreuse pour jouer à la version console virtuelle de Gleylancer, je peux parcourir le célèbre shmup japonais Mega Drive de Masaya sur PS4 et PS5.

