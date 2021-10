Point de discussion : à quoi jouez-vous ce week-end ? – Numéro 397

Une édition tardive de WAYP ne peut signifier qu’une chose : une presque édition oubliée de WAYP. Mais! Nous n’avons manqué aucun problème depuis plus de quatre ans, et aujourd’hui n’était pas ce jour-là. Voici votre WAYP hebdomadaire, certes plus tard qu’annoncé.

Sammy Barker, rédacteur en chef

Je suis obsédé par FIFA 22 en ce moment, je ne vais pas mentir, mais j’essaierai de m’arracher pour jouer au nouveau contenu London Commuter dans Train Sim World 2. J’adore cet itinéraire jusqu’à présent , et j’ai hâte d’affronter le Gatwick Express quelques fois de plus.

Robert Ramsey, rédacteur en chef adjoint

Pour compenser le manque de vrai football ce week-end, je vais probablement marteler FIFA 22. Le mode Carrière est un peu buggé cette année, mais je m’amuse toujours et j’ai Chiesa aligné pour la prochaine fenêtre de transfert . Espérons que les négociations se passent bien.

Stephen Tailby, rédacteur en chef adjoint

Ce week-end, il s’agit de tirer avec de fausses armes numériques sur de fausses personnes numériques. Tout d’abord, je veux tester la bêta ouverte de Battlefield 2042. Une fois que j’en aurai fait le plein, j’explorerai Deathloop, dans le but de faire de sérieux progrès. Je passe un bon moment avec jusqu’à présent – ​​il est intelligemment structuré, offre des combats amusants et tisse des fils d’intrigue intrigants.

Et c’est votre lot pour ce week-end, alors. A quoi tu joues? Avez-vous quelque chose de particulier de prévu ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.