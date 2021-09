Point de discussion : à quoi jouez-vous ce week-end ? – Numéro 395

C’est la dernière semaine de septembre, ce qui signifie que les jours raccourcissent et que le temps est sur le point de changer. Raison de plus pour commencer à rester à l’intérieur, alors, et il y a des tonnes de jeux pour vous occuper.

Sammy Barker, rédacteur en chef

Je passerai le plus clair de mon temps ce week-end à jouer à FIFA 22, car je travaille pour vous apporter une critique complète au début de la semaine prochaine.

Liam Croft, rédacteur en chef adjoint

Je commencerai avec mon jeu Tales of Arise quand j’en aurai l’occasion, et je veux aussi vérifier cette démo de Voice of Cards: The Isle Dragon Roars. Je n’aimerai probablement pas ça, mais bon.

Jamie O’Neill, critique

J’ai de bons souvenirs d’ActRaiser au début des années 1990, en particulier en ce qui concerne la bande originale très appréciée de Yuzo Koshiro, donc je suis intrigué de voir si PS4 Actraiser Renaissance est un remake digne du classique SNES.

A quoi jouez-vous ce week-end ? De nombreux jeux sortent actuellement, alors faites-nous savoir ce qui vous occupe dans la section commentaires ci-dessous.