Point de discussion : à quoi jouez-vous ce week-end ? – Numéro 393

Nous sommes enfin arrivés dans la saison idiote! Oh oui, ce sont des jeux à gogo pour les dix prochaines semaines environ, ce qui signifie occupé-occupé Pousser Carré les membres du personnel. Et cela signifie aussi beaucoup de jeux pour vous.

Sammy Barker, rédacteur en chef

En réalité, je ne me vois pas jouer autre chose que NBA 2K22 ce week-end. Avec le code de révision arrivant en retard en raison de la nature en ligne de la publication, je vais cerceau pour les prochaines 48 heures non-stop.

Jamie O’Neill, critique

C’est bien que les nouveaux raids fluviaux d’Assassin’s Creed Valhalla permettent à plus de gens de visiter les sites d’Irlande et de Francia, mais aux côtés de l’Erriff, de la Berbha et du Rhin, peut-être encore plus de rivières pourraient être incluses. Par exemple, que diriez-vous d’un appui gauche sur le d-pad pour mettre à jour « Demander une chanson Rivers Cuomo » ? Surf Wax Valhalla !

A quoi jouez-vous ce week-end ? Est-ce Tales of Arise, Life Is Strange : True Colors, ou quelque chose de totalement différent ? Comme toujours, faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.