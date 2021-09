Point de discussion : à quoi jouez-vous ce week-end ? – Numéro 392

C’est un long week-end aux États-Unis, ce qui signifie du temps de jeu supplémentaire pour vous tous de l’autre côté de l’étang. C’est juste un week-end de jeu standard pour le reste d’entre nous, mais il devrait encore y avoir suffisamment de temps pour creuser dans nos arriérés avant la saison idiote imminente.

Sammy Barker, rédacteur en chef

Je ne sais pas ce que cela dit sur moi, mais j’ai passé tout mon vendredi soir à organiser mon classeur de cartes Ultimate Team dans Madden NFL 22. Je vais essayer d’être plus productif ce week-end, mais je ne peux pas garantir que je le serai. .

Stephen Tailby, rédacteur en chef adjoint

Le train d’examen ne s’arrête jamais. Maintenant que j’ai terminé mes réflexions sur WRC 10, je me tourne vers quelque chose de complètement différent. Je jouerai à Toem ce week-end, un jeu d’aventure indépendant sur la prise de photos et la réalisation de petites quêtes dans un monde décontracté en noir et blanc.

Jamie O’Neill, critique

J’achèterai éventuellement Sonic Colors: Ultimate – bien que j’ai toujours mon original Wii – mais en attendant, je ferai tourner Dash via PS4 Sonic Forces et Episode Shadow à partir de mon carnet de commandes remontant à PS Plus en mars 2020.

C’est nous, alors, mais et vous ? Si vous êtes aux États-Unis, comment profiterez-vous de votre week-end extra-long ? Et y a-t-il quelque chose que vous espérez terminer avant les principales sorties des fêtes ? Faites-nous savoir ci-dessous.