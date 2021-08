Point de discussion : à quoi jouez-vous ce week-end ? – Numéro 390

Les semaines semblent venir de plus en plus vite, mais nous nous approchons de la fin de l’année commerciale maintenant. Cela signifie des jeux, et beaucoup d’entre eux. S’il vous reste quelque chose dans votre backlog, vous voudrez peut-être l’effacer rapidement, car vous êtes sur le point d’être très (très) occupé.

Sammy Barker, rédacteur en chef

J’aimerais vous dire que je vais revenir à Ghost of Tsushima ce week-end – j’ai vraiment hâte de voir le nouveau contenu – mais la réalité est que je vais jouer à Train Sim World 2. Il y a du nouveau contenu, et j’avais en fait raté quelques packs au cours des derniers mois, donc je vais maîtriser un tas de locomotives différentes.

Jamie O’Neill, critique

Je suis d’humeur à jouer à une campagne FPS solo plus longue de neuf heures, alors j’ai parcouru le PS Plus jeux dans ma bibliothèque de jeux, et j’ai commencé à télécharger PS4 Call of Duty: Black Ops III.

Un WAYP court et doux de notre part ce week-end, donc. Mais cela ne signifie pas que vous devez vous taire dans les commentaires. A quoi jouez-vous ce week-end ? Faites-nous savoir ci-dessous.