Point de discussion : à quoi jouez-vous ce week-end ? – Numéro 388

Les Jeux olympiques sont presque terminés et nous n’avons aucune idée de ce que nous allons faire de nos soirées tardives (tardives) une fois celles-ci terminées. Ce n’est pas grave, cependant: la saison de football commence bientôt (à la fois pour l’œuf à la main et la variété traditionnelle), il y a donc encore beaucoup de sport à espérer.

Sammy Barker, rédacteur en chef

Je suis de nouveau tombé dans le trou de Red Dead Redemption 2 et je ne me vois pas sortir prendre l’air. Je passe le plus clair de mon temps à traquer les écureuils, à leur tirer dessus, puis à les cuisiner au camp. Immersif.

Stephen Tailby, rédacteur en chef adjoint

Je n’ai pas participé à l’édition de la semaine dernière de ce long métrage, mais pour le week-end dernier et celui-ci, il n’y a vraiment qu’un seul jeu qui occupe mon temps : Hades. Le rogue-like très acclamé de Supergiant Games arrive enfin sur PlayStation le 13 août, et je me suis battu des dizaines de fois dans le monde souterrain pour voir de quoi il s’agissait. A bientôt pour la critique.

Jamie O’Neill, critique

À l’exception du jeu Folklore sur PS3 de 2007, je ne peux pas penser à beaucoup de jeux se déroulant en Irlande, donc je suis intrigué de voir plus d’Assassin’s Creed Valhalla: Wrath of the Druids dans le cadre de Dublin du neuvième siècle.

Liam Richardson, monteur vidéo

J’ai peur de bannir ma PlayStation 5 dans le coin de la pièce ce week-end alors que je passe les prochains jours penché sur mon clavier à jouer à des jeux PC. Je travaille actuellement sur l’excellent Mesa noir, un remake de fan de l’original Half-Life, mais je vais sans aucun doute faire une petite pause pour voir le concert d’Ariana Grande à Fortnite dont je suis secrètement très excité.

C’est donc tout ce que nous jouons ce week-end, mais qu’est-ce qui vous occupe ? Vous savez comment cela se passe : faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.