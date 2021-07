Point de discussion : à quoi jouez-vous ce week-end ? – Numéro 385

Cela ne fait-il vraiment qu’une semaine que cette final? Soupir. Nous sommes en plein été maintenant, pour être honnête : le soleil brille et notre front est un peu plus humide que d’habitude. Il est temps de fermer les rideaux et de se baisser, non ?

Stephen Tailby, rédacteur en chef adjoint

Je me suis lentement branché sur un jeu pour examen, mais je garderai cela sous mon chapeau pour l’instant. En attendant, je prévois de passer du temps ce week-end à jouer à Arcadegeddon, dont vous vous souvenez peut-être du dernier State of Play. Je vais écrire mes pensées, mais les premières impressions sont étonnamment bonnes.

Jamie O’Neill, critique

J’ai été ravi de recevoir un code pour une mini critique du joli redémarrage du coton !, d’autant plus que ma précommande d’une version physique de Strictly Limited Games ne sera probablement pas expédiée avant un certain temps.

John McCormick, critique

Cette semaine, je continue de repousser Trails of Cold Steel IV en jouant à A Plague Tale : Innocence. Je me dirige vers ce qui ressemble à la fin maintenant et à moins que cela ne plonge d’une falaise dans l’acte final, cela a été un jeu fantastique avec des moments vraiment effrayants. Merci beaucoup, PS Plus.

Liam Richardson, monteur vidéo

Désolé, désolé, je sais que ce n’est ni le moment ni le lieu, mais est-ce que quelqu’un a remarqué que c’est un peu chaud au Royaume-Uni en ce moment ? Je ne peux pas faire face et ça me rend vraiment grincheux. Si quelqu’un a besoin de moi, je me plaindrai bruyamment sur le canapé tout en terminant Ratchet & Clank: Rift Apart. Pour de vrai cette fois. Non, je le pense. Honnête. Peut-être. Avec un peu de chance.

A quoi jouez-vous ce week-end ? Allez-vous faire une pause sur votre PlayStation pour profiter du soleil, ou fermer les rideaux et ignorer complètement la lumière du jour ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.