Point de discussion : à quoi jouez-vous ce week-end ? – Numéro 384

C’est un week-end passionnant et mordant ici à Pousser les tours carrées, à l’approche de la finale de l’Euro 2020 avec l’Angleterre dedans ! Nous ne pouvons pas imaginer qu’il y aura trop de lecteurs de ce site Web assez vieux pour se souvenir de la victoire de la nation en Coupe du monde de 1966 – veuillez commenter si vous le faites ! – c’est donc un territoire inexploré. Effrayant!

Sammy Barker, rédacteur en chef

Je joue à Watch Dogs : Legion – je sais ! – parce que je teste le nouveau DLC avec Aiden Pearce qui, honnêtement, n’est pas mal du tout. Je pense que ce jeu s’est amélioré depuis son lancement et que les nouvelles missions en ligne sont également correctes, même si presque personne n’y joue.

Stephen Tailby, rédacteur en chef adjoint

Même si j’aimerais me brancher à Returnal et terminer ces deux derniers trophées, le devoir m’appelle à nouveau. Je me suis récemment familiarisé avec la F1 2021 et je vais consacrer autant de temps que possible ce week-end pour faire une critique très bientôt. Neeooooowwww !

Liam Croft, rédacteur en chef adjoint

Avec Returnal beat, mon ardoise est désormais vierge. Je pense que je vais revenir à mon jeu Assassin’s Creed Valhalla et commencer sur Scarlet Nexus.

Brett Posner-Ferdman, critique

Après avoir terminé Doki Doki Literature Club Plus la semaine dernière, il est enfin temps de revenir à Ratchet & Clank: Rift Apart. S’il y a le temps, j’aimerais aussi m’attaquer à Resident Evil Revelations, surtout après la première de Resident Evil Infinite Darkness sur Netflix il y a quelques jours.

Jamie O’Neill, critique

Cela a du sens pour un mélange de jeux rétro et de football ce week-end, alors j’ai creusé dans ma pile de jeux PS1 et je me suis retiré International Superstar Soccer Pro – qui est un exemple de jeux de football commençant à passer en 1997 d’un style d’arcade à un style de simulation.

Liam Richardson, monteur vidéo

J’entends que Football rentre à la maison ce week-end, alors entre la préparation du lit d’appoint et l’achat d’un de ces packs de céréales Kellogg’s (qu’est-ce que Football mange ? Frosties ? Je ne prends aucun risque), je terminerai Ratchet & Clank : Faille à part. Quel match.

A quoi allez-vous jouer ce week-end ? Que pensez-vous de la finale imminente de l’Euro 2020 ? Est-ce que ça rentre à la maison ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.