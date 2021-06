Point de discussion : à quoi jouez-vous ce week-end ? – Numéro 382

La chose la plus effrayante à propos de l’assemblage de WAYP chaque semaine est la rapidité avec laquelle il se présente. Néanmoins, une semaine sans incident s’est terminée. Les lecteurs réguliers connaîtront l’exercice : voici à quoi nous jouons.

Liam Croft, rédacteur en chef adjoint

Je viens de commencer Returnal, donc je vais jouer beaucoup plus à ça ce week-end. Le premier boss bloque actuellement ma progression, donc je veux qu’il soit battu le plus tôt possible.

Jamie O’Neill, critique

C’est un week-end de jeu tranquille pour moi, car je suis en train de célébrer un anniversaire et l’anniversaire d’un membre de ma famille. Néanmoins, j’aimerais terminer mon mois de célébration des mini Insomniac Games sur une bonne note avant la fin du mois de juin, j’espère en gagnant un Platine à partir de quelques explosions PS5 de 60 images par seconde au Ratchet & Clank de 2016.

Liam Richardson, monteur vidéo

J’ai (enfin) terminé le Mass Effect original plus tôt cette semaine, saluant au revoir mes magnifiques collègues extraterrestres dans le processus. Le problème est que je suis maintenant laissé dans cet espace liminal redouté que nous craignons tous où je suis obligé de décider ce que je vais jouer suivant. J’ai récemment replongé dans Hitman 3, mais je devrais Probablement démarrer Ratchet & Clank. Oh, qu’en est-il de Half-Life : Alyx ? Mario Golf ? Katamari Damacy Reroll ? Les possibilités sont infinies, et pourtant un seul résultat est certain : c’est Katamari. La réponse est toujours Katamari. Je repasse mon couvre-chef cylindrique vert pendant que nous parlons.

C’est donc ce à quoi nous jouons ce week-end, mais cette fonctionnalité vous concerne vraiment. A quoi tu joues? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.