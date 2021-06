Point de discussion : à quoi jouez-vous ce week-end ? – Numéro 380

Le occupé E3 2021 le week-end est à nos portes, mais contrairement aux années passées, il n’y a pas de nuits tardives et pas de Sony, alors juste comment occupé reste à débattre. Nous sommes convaincus que nous verrons quelque Les jeux PS5 au cours des prochains jours, et nous ne pouvons vraiment pas demander plus que cela, n’est-ce pas ?

Robert Ramsey, rédacteur en chef adjoint

J’essaierai de glisser quelques Guilty Gear Strive entre les vitrines de l’E3 ce week-end. J’espère juste qu’ils sont assez divertissants pour détourner mon attention de ce qui est facilement le meilleur jeu de combat jamais créé. Ouf !

Stephen Tailby, rédacteur en chef adjoint

Mon arriéré brûle un trou dans le fond de mon esprit, avec plusieurs jeux inachevés et intacts qui aspirent à mon attention. Cependant, je mentirais si je disais que je joue autre chose que Ratchet & Clank: Rift Apart ce week-end. Il faut le faire, non ? Et ces jeux ne vont nulle part. Je vais les rejoindre. Droite? Ouais, je vais y arriver. C’est bon.

Liam Croft, rédacteur en chef adjoint

Quand je ne regarde pas les diffusions en direct de l’E3 2021 ou un match de football Euro 2020, je vais creuser dans Ratchet & Clank: Rift Apart. C’est super pour l’instant !

Jamie O’Neill, critique

Je devrais déménager en Irlande, car mon excitation est doublée/Dublin ! Tout d’abord, le buzz monte alors que je continue mon mois de célébration d’Insomniac Games avec Ratchet & Clank: Rift Apart, qui est mon jeu PlayStation le plus attendu depuis The Last of Us: Part II. Deuxièmement, je vais m’imprégner de chaque annonce publiée sur Pousser Carré ce week-end, comme une éponge de presse E3 sur-caféinée.

C’est tout ce que nous jouons ce week-end, alors, mais qu’en est-il du reste d’entre vous ? Vous connaissez maintenant l’exercice, alors faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.