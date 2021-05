Point de discussion: à quoi jouez-vous ce week-end? – Numéro 377

Nous approchons de la fin du mois de mai et nous n’avons pas encore profité d’un seul jour de soleil ici à Pousser les tours carrées. En fait, c’est vraiment déprimant là-bas. Heureusement que le soleil brille toujours sur PlayStation – eh bien, en fonction du jeu auquel vous jouez, nous supposons.

Sammy Barker, éditeur

Dieu, j’ai tellement de choses à jouer et je veux tout jouer. En réalité, je vais partager mon temps entre Rust Console Edition et Knockout City, mais je viens de télécharger à nouveau Steep et j’aime toujours ce jeu. Et, si je suis honnête, j’apprécie un peu The Crew 2 aussi. Mon arriéré est tout simplement scandaleux à ce stade …

Robert Ramsey, rédacteur en chef adjoint

J’ai perdu la trace du nombre de fois où j’ai joué à Mass Effect 2 sur PS3, et c’est de retour dans ma vie grâce à Mass Effect Legendary Edition. C’est toujours l’un des meilleurs absolus de BioWare.

Stephen Tailby, rédacteur en chef adjoint

Je jouerai à quelques petits jeux à des fins de révision ce week-end. Knockout City vient de sortir, alors je mets ça à l’épreuve, mais je joue aussi à King of Seas, une aventure de pirate descendante. Je partagerai mes réflexions sur ces deux dans les prochains jours.

Liam Croft, rédacteur adjoint

Après avoir battu le premier jeu de la trilogie (et déverrouillé le trophée Platine associé), il est temps pour moi de passer à Mass Effect 2. Cela prendra la majeure partie de mon temps de jeu ce week-end, mais je veux aussi découvrir Scarlet Démo Nexus sur ma Xbox Series X.

Jamie O’Neill, critique

Il est fouetté à l’extérieur, alors passer du temps avec les 32 jeux rétro de la collection Capcom Arcade Stadium sera un moyen de qualité de profiter au maximum d’un week-end pluvieux.

A quoi jouez-vous ce week-end? Allez-vous creuser quelque chose de nouveau ou revoir un ancien favori? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.