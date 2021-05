Point de discussion: à quoi jouez-vous ce week-end? – Numéro 375

Si vous descendez au village ce soir, vous êtes sûr d’une grosse surprise … Cela fait énormément de semaines sur PlayStation après un début d’année relativement lent, avec Resident Evil Village représentant le suivi très médiatisé de Returnal dans un Double en-tête PS5.

Sammy Barker, éditeur

J’ai installé Resident Evil Village sur ma PS5, mais examinez d’abord les appels de service. Je vais vérifier Subnautica: Below Zero et Hood: Outlaws & Legends ce week-end. Attendez-vous à beaucoup d’impressions de ma part à travers une variété de jeux la semaine prochaine.

Stephen Tailby, rédacteur en chef adjoint

Pendant que Housemarque combat les incendies sur Returnal, je vais continuer avec d’autres jeux que j’ai eu en veilleuse. J’ai mis Yakuza: Like a Dragon en pause pendant une minute chaude, alors je pense que je pourrais revenir là-dessus ce week-end.

Liam Croft, rédacteur adjoint

Comme j’ai déjà terminé Resident Evil Village deux fois pendant le processus de révision, je cherche quelque chose d’autre à jouer ce week-end. J’ai décidé que ce jeu serait Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy, car je dois être bien préparé pour l’arrivée d’Herlock Sholmes plus tard cette année.

Jamie O’Neill, critique

Je dois arrêter de courir et de sprinter Selene vers une mort certaine, donc en me référant au précieux guide de trucs et astuces de Stephen Tailby, je planifierai mon retour en arrière de manière plus stratégique dans les courses de retour. Je veux me concentrer sur l’amélioration des compétences de chaque arme – et j’espère débloquer des traits d’armes plus persistants – ainsi que sur l’utilisation de la résine de silphium pour augmenter l’intégrité de santé maximale de Selene.

John McCormick, critique

Eh bien, j’ai commencé à jouer à Persona 5 Strikers, mais ensuite je suis arrivé à un trophée vraiment grindy alors je l’ai mis en veilleuse pour une pause et mis Demon’s Souls. Mais ensuite Demon’s Souls est devenu vraiment ennuyeux à cause du temps qu’il fallait pour arriver chez le boss, alors j’ai commencé Returnal. Mais ensuite, je n’ai pas pu faire le deuxième boss parce que je suis nul, alors j’ai commencé 13 Sentinels. Maintenant j’en ai marre de lire, alors je ne sais pas. Achetez probablement Resident Evil Village.

A quoi jouez-vous ce week-end, alors? Allez-vous faire un voyage au village ou êtes-vous toujours occupé avec Returnal? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.