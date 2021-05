Point de discussion: à quoi jouez-vous ce week-end? – Numéro 374

Liebherr Cave à vin LIEBHERR EWTdf1653-21

Jouez la carte du haut de gamme et offrez le meilleur des espaces de stockage à vos bouteilles avec la Cave à vin LIEBHERR EWTdf1653-21. Pratique avant tout Avec la Cave à vin LIEBHERR EWTdf1653-21, vous aurez de quoi composer une cave de qualité tout en optimisant votre espace. Encastrable, elle a été pensée pour passer sous votre plan de travail. Cette cave à vin s'inscrit dans la gamme premium de la marque et dispose de diverses technologies et d'éléments de haute qualité. La praticité de la Cave à vin LIEBHERR EWTdf1653-21 se ressent dès l'ouverture. En effet, la porte est équipée du SoftSystem, une technologie d'ouverture fluide qui, grâce à un amortisseur, permet une ouverture en douceur dès que l'angle atteint les 45 degrés. Ce système est l'assurance d'une sécurité maximisée et d'un véritable confort d'utilisation. Compact et ergonomique Pour que vous puissiez stocker un nombre conséquent de bouteilles tout en gagnant de l'espace, la Cave à vin LIEBHERR EWTdf1653-21 dispose d'une capacité de 30 litres. Facile à organiser, elle est équipée de clayettes bordelaises légères qui apportent une touche d'authenticité à votre cave. Le petit plus, c'est que ces clayettes sont faites en acacia, un bois imputrescible sans vernis, ni odeur. Les clayettes de la Cave à vin LIEBHERR EWTdf1653-21 ne se contentent pas d'être solides et esthétiques. Elles sont également télescopiques et coulissantes, un atout pratique au moment du service. Vous profiterez d'une prise en main simplifié