Point de discussion: à quoi jouez-vous ce week-end? – Numéro 373

Le temps commence vraiment à s’éclaircir et c’est magnifique. Malheureusement, le monde est toujours loin de revenir à la normale, et même si nous nous sentons plus optimistes ces jours-ci – eh bien, c’est encore un peu trop tôt pour la normalité, n’est-ce pas? En espérant que nous soyons enfin sur une voie plus positive au moins, hein?

Sammy Barker, éditeur

Maintenant que j’ai terminé ma critique de MLB The Show 21, j’aime juste jouer au jeu en attendant la sortie de Returnal. J’ai l’impression que je pourrais compléter le baseball avec un jeu indépendant court ou facile, donc si quelqu’un a des suggestions, je suis ouvert à quelque chose de stupide et d’amusant.

Robert Ramsey, rédacteur en chef adjoint

Je vais pirater et me frayer un chemin dans NieR Replicant ce week-end afin que je puisse vous apporter une critique dès que possible. J’ai joué le NieR original comme il y a une vie (et je n’étais pas un grand fan de tout sauf de la musique), donc je m’attends à une expérience étrangement nostalgique.

Liam Croft, rédacteur adjoint

Je suis en quelque sorte en train de tuer le temps jusqu’à ce que le code de révision de Resident Evil Village arrive, donc je ne commencerai pas de nouveaux jeux. Au lieu de cela, je vais consulter la carte de Verdansk récemment remaniée dans Call of Duty: Warzone.

Jamie O’Neill, critique

Phew! Maintenant que les magasins PS3 et PS Vita restent ouverts, je vais atténuer les achats de panique et planifier des achats judicieux pour l’avenir à la place. En prime, je consacrerai tout l’argent économisé à la sortie physique de Battle Axe – un jeu de pixel art Henk Nieborg de haut en bas que Numskull Games a fourni numériquement pour une critique PS4 Mini.

C’est ce avec quoi nous sommes occupés ce week-end, mais qu’en est-il de vous? A quoi tu joues? Comme toujours, faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.