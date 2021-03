Point de discussion: à quoi jouez-vous ce week-end? – Numéro 368

Cette semaine, Sony a acheté Evo le tournoi de jeu de combat et a révélé de manière inattendue ses contrôleurs PSVR de nouvelle génération, auxquels personne ne s’attendait vraiment. Nous avons également reçu des mises à jour sur une tonne de jeux indépendants, ainsi que l’annonce de Life Is Strange: True Colors. Nous avons définitivement gagné un week-end de jeu après tout cela.

Sammy Barker, éditeur

Je joue et j’apprécie énormément la campagne Marvel’s Avengers en ce moment. Le jeu me donne parfois un peu de mal à la tête, mais malgré tous ses défauts, j’aime vraiment certains des battements de l’histoire jusqu’à présent.

Robert Ramsey, rédacteur en chef adjoint

Je suis de retour sur The Outer Worlds pour jouer à sa deuxième extension, Murder on Erianos. Au début, je pensais sauter celui-ci, mais je suis content de ne pas l’avoir fait. Le DLC a été très amusant jusqu’à présent, avec de grands moments de jeu de rôle ponctuant l’exploration d’un cadre diversifié. Le fait que le jeu tourne désormais à 60 images par seconde sur PS5 aide également!

Stephen Tailby, rédacteur en chef adjoint

C’est un devoir de révision pour moi ce week-end alors que je joue à la nouvelle aventure coopérative de Josef Fares, It Takes Two. De toute évidence, je ne peux pas faire de commentaires sur le jeu lui-même pour le moment, mais vous devriez vous attendre à des réflexions à ce sujet très bientôt, de moi et d’un co-critique mystère. Tout sera révélé dans les prochains jours.

Liam Croft, rédacteur adjoint

Je suis tombé de Yakuza: Comme un dragon complètement, il est donc temps de passer à autre chose. Haven sera ce jeu, qui s’est avéré assez agréable jusqu’à présent.

Brett Posner-Ferdman, critique

Quelques semaines après avoir terminé Resident Evil 3 Remake, il est enfin temps de donner une chance à Resident Evil 7. À la fois nerveux et excité de l’essayer, mais j’ai hâte de voir la série revenir à ses racines d’horreur!

Henry Stockdale, critique

Mon plan ce week-end est de plonger dans Marvel’s Spider-Man: Miles Morales sur ma PS5. Je n’ai pas terminé depuis longtemps Marvel’s Pider-Man: Remasterisé, il me semblait donc juste de s’attaquer à cela avant de passer au reste de mon arriéré. Pourrait plonger dans certains Overwatch avec des amis aussi.

Jamie O’Neill, critique

Dans la lignée des démos PS4 comme PT et Resident Evil 7 Teaser: Beginning Hour, je téléchargerai la démo visuelle de Maiden Resident Evil Village sur PS5, avant de regarder Play! Jouer! Jouer!’ YouTube diffusé dimanche.

A quoi jouez-vous ce week-end? Travaillerez-vous sur une campagne solo, vous plongerez dans un mode multijoueur ou ferez-vous une pause? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.