Point de discussion: à quoi jouez-vous ce week-end? – Numéro 367

Une autre semaine relativement terne s’est terminée dans la PlayStation Nation, mais j’espère que les choses s’améliorent alors que nous nous rapprochons de la période occupée du printemps. Voici ce qui nous occupe ce week-end.

Sammy Barker, éditeur

Pour être honnête, je veux juste m’amuser avec FIFA 21 ce week-end et me détendre un peu. J’ai commencé Bugsnax plus tôt dans la semaine, et j’apprécie ça.

Stephen Tailby, rédacteur en chef adjoint

J’ai pas mal de choses que je peux jouer ce week-end. Principalement, je vais jeter un coup d’œil à quelques titres indépendants pour examen – Signs of the Sojourner et Star Renegades. Si j’ai le temps, j’aimerais bien continuer avec Final Fantasy VII Remake. J’ai récemment acheté quelques jeux auxquels je voulais jouer depuis des lustres, mais ils devront peut-être attendre la semaine prochaine.

Liam Croft, rédacteur adjoint

Puisque je joue actuellement à un nouveau jeu PS5, j’ai des raisons de participer à nouveau à WAYP! Je vais continuer mon jeu dans Yakuza: Like a Dragon, que j’apprécie énormément. Jusqu’au chapitre cinq au moment d’écrire ceci, je prends les choses lentement et je termine autant de sous-thèmes que possible. Quel jeu, même si le récit principal n’est pas tout à fait ce que je pensais être à ce stade.

Graham Banas, critique

Bien que je puisse être à la hauteur de quelques critiques, il est important de garder à l’esprit qu’une nouvelle saison approche pour Rainbow Six: Siege. Je dois garder mes esprits sur moi et continuer à jouer avec mes coéquipiers. Après tout, il faut beaucoup de pratique pour garder une longueur d’avance sur tous les tricheurs! Mais je n’ai même pas encore commencé Maquette. Peut-être que je devrais jouer ça en premier …

Jamie O’Neill, critique

Je me délecte toujours de mars 2021 PS Plus Sortie de Final Fantasy VII Remake, ce qui signifie que je vais sortir Buster Sword de Cloud et continuer ma mini célébration de Final Fantasy VII en connectant ma mini console, afin que je puisse jouer à l’ouverture de Midgar dans l’original PS1 sur ma PlayStation Classic.

A quoi jouez-vous ce week-end? Qu’est-ce qui vous tient occupé alors que nous approfondissons le mois de mars? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.