Point de discussion: à quoi jouez-vous ce week-end? – Numéro 366

Nous apprécions que ce soit un cliché, mais le week-end arrive vite ces derniers temps. Après les théâtres de la semaine dernière État des lieux – et l’annonce nonchalante d’un nouveau PSVR casque – cette semaine était pratiquement glaciale. Espérons que les choses s’améliorent bientôt, hein?

Sammy Barker, éditeur

Eh bien, je suis accro à Yakuza: comme un dragon. Plus précisément, diriger mon entreprise à Yakuza: comme un dragon. Je vais probablement le faire.

Robert Ramsey, rédacteur en chef adjoint

Tout tourne autour de Yakuza: Like a Dragon sur PS5 ce week-end. J’aime vraiment jouer à nouveau dans l’aventure mentale d’Ichiban, même si je l’ai absolument martelé lors de sa sortie sur PS4. Cependant, je suis désespérément accro au mini-jeu de la collection de canettes.

Stephen Tailby, rédacteur en chef adjoint

Grâce à PlayStation Plus, je jouerai à Final Fantasy VII Remake ce week-end. Je n’ai quasiment aucun attachement à cette série, donc ça va être une véritable expérience d’apprentissage pour moi. Jusqu’à présent, j’ai joué pendant environ une heure et demie. Cloud semble être un bon baril de rires.

Henry Stockdale, critique

Après ma récente frénésie JRPG, j’ai décidé de revenir enfin à la fin de Spider-Man Remastered de Marvel. Je l’ai depuis le lancement de la PS5 et jusqu’à présent, je ne me suis plongé que brièvement, mais je me trouve accro. Il est très facile de plonger et de se balancer dans la ville. Sinon, je jouerai aussi à Gnosia et – s’il arrive dans le post – à DOOM Eternal.

Jamie O’Neill, critique

Je comprends la déception que la version PS Plus de mars n’inclue pas la future mise à jour gratuite de la PS5, et par conséquent, elle n’obtiendra pas non plus l’épisode Yuffie d’Intergrade. Cependant, pour moi, en tant que version AAA, âgée de 11 mois, qui a également obtenu la deuxième place des prix du jeu de l’année 2020 de Push Square, Final Fantasy VII Remake est l’un des meilleurs jeux PS Plus à ce jour.

C’est tout ce que nous jouons ce week-end, mais qu’en est-il du reste d’entre vous? Qu’est-ce qui vous occupera? Comme toujours, faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.