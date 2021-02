Point de discussion: à quoi jouez-vous ce week-end? – Numéro 364

Le temps s’améliore (tant que vous ne vivez pas au Texas, de toute façon) et les jours s’allongent – mais il y a toujours une pandémie mondiale, nous allons donc fermer les rideaux et fouiller dans certains jeux vidéo.

Sammy Barker, éditeur

La semaine dernière, j’ai dit que je voulais démarrer Death Stranding, et je l’ai fait. Je ne sais pas à quel point je suis vraiment dans le jeu, car les chapitres semblent varier énormément en échelle, mais je suppose que c’est à mi-chemin. Jusqu’à présent, je pense que c’est surtout brillant, bien qu’il y ait un certain nombre de problèmes épineux.

Robert Ramsey, rédacteur en chef adjoint

J’ai l’intention de marteler absolument la bêta ouverte de Guilty Gear Strive, qui n’est disponible que ce week-end. Le but est de réussir autant de combos que possible et de trouver au moins quelques personnages que j’aime vraiment jouer. Cependant, le jeu lui-même prend forme avec brio – gardez un œil sur quelques impressions pratiques la semaine prochaine!

Stephen Tailby, rédacteur adjoint

Je joue toujours à Curse of the Dead Gods pour révision, qui devrait arriver très bientôt. Cependant, ce week-end, j’ai hâte de me retrouver coincé dans le test bêta fermé de Roller Champions, le jeu multijoueur gratuit d’Ubisoft. J’ai aimé son apparence depuis son annonce; Je pense que cela pourrait offrir des sensations et des débordements d’équipe similaires à Rocket League. Je ferai aussi rapport à ce sujet, alors gardez les yeux ouverts.

Brett Posner-Ferdman, critique

Alors que mon voyage à travers Resident Evil 2 Remake a finalement pris fin il y a quelques semaines, je ne pouvais pas m’empêcher de ramasser une autre entrée dans la série alors qu’ils étaient en vente. Ce week-end, il est temps de lancer Resident Evil 3 Remake!

Henry Stockdale, critique

Je suis prêt à continuer avec Ys IX: Monstrum Nox. Je suis tombé dans un trou de lapin Nihon Falcom ces derniers temps après avoir terminé Trails of Cold Steel 2, mais j’ai décidé de faire une pause avant de commencer le troisième match. Sinon, je vais probablement charger un peu de Rocket League.

Jamie O’Neill, critique

Après avoir commencé à économiser à la fin des années 1980, au moment où j’avais de l’argent pour un PC Engine, le Mega Drive était disponible à la place, donc je suis ravi de recevoir un PC Engine CoreGrafx Mini en cadeau cette semaine. Je vais m’amuser à comparer les ports PC Engine à différentes versions d’arcade sur PS1 Types R et PS4 Arcade Archives Salamandre.

C’est nous, alors, mais à quoi jouez-vous ce week-end? Vous connaissez l’exercice, alors assurez-vous de nous le faire savoir dans la section commentaires ci-dessous.