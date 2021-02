Point de discussion: à quoi jouez-vous ce week-end? – Numéro 363

Devinez qui a presque oublié quel jour de la semaine c’est? Il est difficile de se souvenir pendant ces périodes de pandémie, mais votre WAYP régulièrement programmé est prêt – bien que quelques heures plus tard que prévu. C’est absolument glacial ici au Royaume-Uni en ce moment, donc en plus des jeux vidéo, Push Square jouera à un bon jeu à l’ancienne de «Keep Warm».

Sammy Barker, éditeur

Je veux vraiment commencer Death Stranding, mais ma vie est consommée par MLB The Show 20 et Madden NFL 21 en ce moment. Honnêtement, je m’amuse à collectionner des cartes dans leurs modes Ultimate Team respectifs, et j’ai du mal à me voir retirer l’emballage du dernier de Hideo Kojima en conséquence.

Robert Ramsey, rédacteur en chef adjoint

Je prévois de terminer ma partie PS5 de Ghost of Tsushima ce week-end. Je me fraye un chemin à travers la dernière région enneigée du jeu, alors que la neige réelle tombe dehors dans la vraie vie. Cela a été une explosion à 60 images par seconde – j’aime à quel point le combat est plus réactif (et c’était déjà assez bon sur PS4).

Stephen Tailby, rédacteur adjoint

Je passerai le week-end à jouer à Curse of the Dead Gods, un robot d’exploration de donjon rogue-lite qui sera bientôt lancé sur PS4. Je l’examine, donc je ne dirai pas encore ce que je pense, mais vous pouvez vous attendre à un compte rendu vers la fin du mois.

Jamie O’Neill, critique

Je vais suivre le courant du temps froid du Royaume-Uni en retournant dans la zone glacée de Frigid Floes dans la salle de jeux d’Astro, qui est la récréation imaginative du monde de Cooling Springs qui consiste à explorer le système de refroidissement du ventilateur interne du matériel PS5.

Nous espérons, où que vous soyez, que vous puissiez rester au chaud ce week-end – il fait vraiment froid! Et, bien sûr, nous espérons également que vous avez beaucoup de jeux vidéo à jouer. Qu’est-ce qui vous occupe?