Point de discussion: à quoi jouez-vous ce week-end? – Numéro 362

Pour ceux d’entre vous qui s’en soucient, c’est le Super Bowl LV ce week-end, ce qui signifie Brady vs Mahomes – et, euh, une performance en direct de Le weekend. Pour le reste d’entre vous, c’est une autre bonne occasion de jouer à des jeux vidéo. Dans tous les cas, dites-nous ce que vous jouez dans la section commentaires ci-dessous.

Sammy Barker, éditeur

J’ai fait couler mon jus pour le prochain Super Bowl en perdant un temps irréel dans le mode Ultimate Team de Madden NFL 21. J’ai actuellement une équipe de 89 avec de vrais crampons à la fois en attaque et en défense, mais je vise cette note globale très convoitée de 90.

Stephen Tailby, rédacteur en chef adjoint

Je pense que je vais revenir dans Destruction AllStars ici et là ce week-end. Ce n’est pas parfait, mais il a quelque chose à sa base, cela me tient intéressé. Vraiment intéressé de voir comment le jeu évolue dans les semaines et mois à venir. Ailleurs, Sackboy: A Big Adventure doit encore jouer; Je l’ai assez négligé.

Brett Posner-Ferdman, critique

Après des semaines à en parler, je peux dire en toute confiance que ce sera le week-end où j’achèverai enfin Resident Evil 2 Remake! Si je termine assez tôt, j’aimerais revenir en arrière et m’attaquer davantage à Final Fantasy VII Remake, car il est en pause depuis plus d’un mois maintenant.

Jamie O’Neill, critique

J’ai découvert caché sur les écrans de titre des deux premiers jeux Turrican que je peux accéder à un menu de musique en appuyant sur R1, donc entre jouer à des jeux Amiga sur Turrican Flashback, j’écouterai certains de mes morceaux préférés de Chris Huelsbeck comme L’attaque Jet Pack de Turrican et surtout les pièges de Turrican II.

Nicole Hall, critique

J’ai surtout joué à Okami HD. Le jeu n’avait jamais vraiment été sur mon radar jusqu’à la sortie du remaster PS4 et j’en ai été agréablement surpris jusqu’à présent. J’ai également décidé de recommencer sur No Man’s Sky après avoir installé la mise à jour PS5. Cela ressemble à un jeu totalement nouveau par rapport à celui que j’ai chargé en 2016 de la meilleure façon.

A quoi jouez-vous ce week-end? Quels sont les jeux qui vous ont occupé au début de cette année? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.