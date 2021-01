Point de discussion: à quoi jouez-vous ce week-end? – Numéro 360

C’était comme si c’était un peu plus occupé dans l’industrie du jeu vidéo ces derniers jours, ce qui est, espérons-le, un signe que l’industrie commence à se réveiller de son sommeil festif. Nous effaçons toujours principalement nos arriérés, mais Hitman 3 a été acclamé par la critique cette semaine, il y a donc quelque chose de nouveau à aborder.

Sammy Barker, éditeur

Sachant que j’allais perdre la progression de ma revue Hitman 3 quoi que je fasse, j’ai décidé de revenir sur Hitman 2 et d’y terminer tous les trophées avant d’importer ma progression dans le nouveau jeu. J’adore cette série, mais même je ne trouve pas l’estomac pour broyer le niveau de maîtrise 20 à Hokkaido pour la troisième fois!

Graham Banas, critique

Après avoir été brièvement mis de côté en commençant et en terminant ensuite Shadow of the Tomb Raider, il est temps de revenir aux escadrons Star Wars. Je n’ai pas encore utilisé mon casque VR sur ma PS5, mais c’est sûrement un bon point de départ, n’est-ce pas? Je devrais probablement reprendre Beat Saber, ce que je n’ai pas touché depuis un moment!

A quoi jouez-vous ce week-end? Avez-vous récupéré Hitman 3 cette semaine? Quel sera votre prochain achat majeur? Comme toujours, faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.