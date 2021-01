Point de discussion: à quoi jouez-vous ce week-end? – Numéro 359

Ne tournons pas autour du pot: le début de 2021 a été extrêmement lent ici dans la sphère PlayStation. On a l’impression que l’industrie est toujours dans son sommeil saisonnier, et on pourrait dire que Sony a été plus silencieux que la plupart des autres. Pourtant, c’est le bon moment pour creuser dans certains titres plus anciens et rattraper votre retard. Voici ce que nous jouons.

Robert Ramsey, rédacteur en chef adjoint

Ce sera un week-end chargé de jeux pour la première fois en 2021, car je prévois de jouer à d’autres Immortals Fenyx Rising. J’apprécie ça, mais j’ai peur que la répétition commence à s’infiltrer, et je dois me motiver de plus en plus pour continuer à marteler toutes les icônes de la carte. Heureusement, nous avons eu accès à une version préliminaire de Persona 5 Strikers, qui fournit l’excuse parfaite pour une pause. Si tout se passe comme prévu, nous devrions avoir quelques impressions pratiques pour vous la semaine prochaine!

Liam Croft, rédacteur adjoint

Mes habitudes de jeu en ce moment sont la définition de la phrase: « Et maintenant sur quelque chose de complètement différent ». Je vais continuer ma lecture de Final Fantasy XIII, que j’ai commencé plus tôt cette semaine. Oui, ce JRPG de 2010.

Brett Posner-Ferdman, critique

En prévision du showcase Resident Evil de la semaine prochaine (et parce que je n’ai pas pu y jouer le week-end dernier), ce week-end sera dédié à jouer davantage à Resident Evil 2 Remake. Si j’ai le temps, il est peut-être temps de revoir Resident Evil 5 car, après quelques heures, j’ai abandonné cela il y a quelques mois.

Ken Talbot, critique

Je mets l’agent 47 à l’épreuve dans certaines missions anciennes avant Hitman 3. J’essaye également le simulateur de requin Maneater sur PS Plus.

C’est ce que nous jouons ce week-end, mais qu’en est-il du reste d’entre vous? Essayons au moins de garder ce site en vie jusqu’à ce que des nouvelles apparaissent, hein?