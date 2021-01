Point de discussion: à quoi jouez-vous ce week-end? (23 janvier)

Ce n’était pas la semaine la plus chargée de cette semaine, avec nos titres les plus populaires tournés autour d’une accusation contre Apex Legends et le classement des fans de Pokémon Starter, mais nous sommes toujours reconnaissants d’avoir l’occasion de nous détendre et de discuter de nos projets de jeu du week-end.

Les membres de l’équipe Nintendo Life ont fait exactement cela ci-dessous, alors n’hésitez pas à lire nos entrées, puis à rejoindre les vôtres via notre section de commentaires. Prendre plaisir!

Gavin Lane, éditeur de fonctionnalités

J’ai fait un vœu solennel au début de l’année de ne plus acheter de jeux de ma liste de souhaits eShop simplement parce qu’ils sont bon marché. En moins d’une semaine, j’avais cassé cette résolution la plus lâche et empilé une autre demi-douzaine de jeux dans mon écran d’accueil Switch, dont l’un (Octaèdre) Je possède déjà sous forme physique. Je sais, je sais – je suis faible, mais ça m’a paru impoli de ne pas le faire pour 1,29 €! J’ai cependant joué à l’un de mes achats récents! 51 Jeux mondiaux a été parfait pour se détendre pendant une demi-heure le soir. Peut-être que j’arriverai à Flux urbain, DERU, AER: Souvenirs d’autrefois et Le manoir de Luigi 3 parfois pendant le week-end… mais probablement pas.

Tu vois, j’ai aussi joué Metroid: Samus revient sur mon nouveau New 3DS XL. Au moins je était jusqu’à ce que je sois mis à l’écart par le vraiment brillant Carte de poche Jockey. Que puis-je dire? «Un coup rapide» s’est transformé en «quatorze coups pas si rapides» et une nuit très tardive. Je sais que j’ai dit que Fire Emblem Awakening était mon jeu de la (précédente) décennie, mais j’ai dû mentir.

J’espère seulement que Pocket Card Jockey ne viendra jamais sur Switch; Je ne pense pas que je jouerais à nouveau à un autre jeu.



PJ O’Reilly, critique

Bonjour. Ce week-end, je vais passer la majorité de mon temps à rester coincé Atelier Ryza 2: Légendes perdues et la fée secrète pour mon prochain examen. J’étais un assez grand fan du premier épisode de l’histoire de Ryza et c’est plutôt chouette de la voir revenir pour un deuxième jeu, la première fois qu’un personnage principal revient pour une autre tournure dans l’histoire de la franchise à ma connaissance. Tout temps libre que j’arrive à perdre après cela sera consacré à accumuler plus de victimes Hitman 3 – Version Cloud et en essayant de me frayer un chemin plus haut dans les classements en ligne dans l’excellent jeu de tir à deux bâtons, Bézier, dans lequel je recommande vivement à tout le monde de se lancer car c’est 75% de réduction en ce moment! Passez un bon week-end, peu importe ce que vous faites et restez en sécurité!

Gonçalo Lopes, auteur collaborateur

Chaque week-end est un week-end GameCube et celui-ci est rempli des aventures épiques d’Ike in Fire Emblem: Chemin de l’éclat, un monde en guerre Guerres de bataillon et quelques handballs vraiment douteux de Donkey Kong Mario Smash Football. Mais beaucoup d’action Switch aussi puisque les paquets de l’Est ont livré un assortiment de goodies d’importation, y compris Académie de sorts de Touhou, Kamen Rider: Mémoire de Heroez et pur bonheur shmup 8 bits de Collection Aleste.

Mon jeu de la semaine est Empire de lutte! Encore! Chaque jour, je passe un autre mois de carrière avec mon avatar, donc j’ai hâte de jouer en décembre 2021 et janvier 2022 et de voir la nouvelle folie que ma promotion Weekend Warriors me réserve… mais je dois admettre que je ne suis pas trop enthousiaste pour la nouvelle manche qui m’a été imposé: «Major Boy».

Ryan Craddock, rédacteur en chef

J’espère (mais aussi en quelque sorte ne pas en espérant) que je vais conclure Jeu de cartes à collectionner Pokémon sur Game Boy ce week-end alors que je me bats actuellement dans les Grands Maîtres. Comme j’en ai longuement parlé hier, je donnerais presque n’importe quoi pour un redémarrage sur Switch, mais avec ce sentiment peu probable, j’essaierai de le faire traîner un peu plus longtemps en collectant les cartes qui me manquent et en créant un peu mon deck. plus forte.

En parlant de Switch, je n’y ai touché aucun jeu depuis un temps étrangement long. Je ne me souviens vraiment pas de la dernière chose que j’ai jouée dessus, ça fait si longtemps, alors peut-être que je devrais rectifier ça en revenant à un classique. La vidéo récente de notre équipe YouTube sur Zelda: Breath of the Wild m’a donné envie de redémarrer cela, mais si quelque chose, je finirai probablement par revenir à l’un ou l’autre Mario Kart 8 Deluxe ou Super Smash Bros.Ultimate, parce que vous ne pouvez pas vous tromper avec l’un ou l’autre. Bonne chance, les amis.

Comme toujours, merci d’avoir lu! Assurez-vous de nous laisser un commentaire ci-dessous avec vos choix de jeu au cours des prochains jours …