Point de discussion: à quoi jouez-vous ce week-end? (16 janvier)

Une autre semaine s’est écoulée, nous donnant de nombreuses nouvelles passionnantes sur Super Mario 3D World + Bowser Fury et New Pokémon Snap, ainsi que l’annonce d’une toute nouvelle édition de la console Switch et d’une collaboration Pokémon x Katy Perry de toutes choses.

Heureusement, il est maintenant temps de s’asseoir, de se détendre et de discuter de nos projets de jeu. Les membres de l’équipe Nintendo Life ont fait exactement cela ci-dessous (et oui, il semble que deux d’entre nous aient fini par s’offrir de magnifiques GameCubes récemment). N’hésitez pas à participer avec vos propres entrées via notre section commentaires. Prendre plaisir!

Henry Stockdale, auteur contributeur

Tard à la fête ici mais mon objectif principal est finalement de battre Super Mario Galaxy encore une fois Les étoiles 3D Collection. J’ai rebondi entre plusieurs jeux solo, alors Enfers prendra probablement en compte aussi. Je l’ai acheté il y a quelques semaines sur Switch, après avoir sombré de nombreuses heures dans la version PC, donc quelques voyages au Tartarus sont probables. J’ai essayé de battre mon temps d’évasion le plus rapide d’un peu moins de 13 minutes. En dehors du commutateur, The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II sera probablement chargé sur ma PS5 aussi, depuis que je l’ai commencé le week-end dernier.

Anthony Dickens, directeur général

Je connais le Scott Pilgrim contre le monde: le jeu depuis longtemps, mais pour une raison quelconque, il n’a jamais réussi à faire partie de mon panier. Étant un grand fan du film (et oui, je sais que c’était d’abord un roman graphique), cela doit vraiment changer. Sion au sens propre ne peut pas arrêter d’en parler et de jaillir de ses bons souvenirs de jouer la première fois, alors il m’a convaincu que je devrais vraiment prendre celui-ci sur l’eShop et l’essayer. J’ai hâte de refaire connaissance avec Ramona Flowers, Knives Chau et ces mauvais ex.

Ryan Craddock, rédacteur en chef

Récemment, j’ai joué à ce jeu préféré séculaire du «confort en achetant tout le matériel de jeu rétro qu’eBay a à offrir pour qu’il puisse s’asseoir sur une étagère et être joli». C’est une mauvaise habitude, mais cela signifie que cela me donne une excuse pour dépoussiérer quelques vieux favoris pour tester mes nouvelles (anciennes) consoles.

Cette semaine je a réussi à mettre la main sur une Game Boy Pocket, devenant instantanément la plus ancienne console portable que je possède car je n’avais que Game Boy Colors en grandissant, et me donnant une grande chance de revisiter le jeu de cartes à collectionner Pokémon. J’ai adoré le JCC Pokémon à l’époque, avant que les choses ne se compliquent et que les PV de chaque carte ne passent par le toit, et ce jeu est parfait pour jouer contre des adversaires lorsque vous n’avez pas d’amis. Sad ne réagit que.

Ailleurs, en supprimant mon budget de jeu dans un avenir prévisible, j’ai également réussi à collecter les quatre couleurs de base du GameCube – y compris la beauté Spice Orange préférée de tous. Vous ne pouvez pas avoir trop de GameCubes.

Ollie Reynolds, critique

Bonjour à tous! J’espère que tout le monde va bien. J’ai récemment commencé à me remettre un peu plus récemment dans Pokémon, donc ce week-end, je ne jouerai pas seulement Bouclier Pokémon sur le Switch, mais aussi Pokémon Soleil sur la 3DS! Suis-je fou..? Très probablement. Je suis vraiment ravi de voir les célébrations du 25e anniversaire commencer à s’intensifier et j’ai hâte de voir les annonces qui seront bientôt faites.

Si le temps le permet, je prévois également de revenir dans les jeux « classiques » Resident Evil, principalement Refaire, mais aussi Resident Evil Zero si j’ai assez de temps à perdre. Ils fonctionnent si bien sur Switch, et cela fait environ un an que je les ai joués pour la dernière fois, alors je dirais que c’est bien en retard!

Gavin Lane, éditeur de fonctionnalités

J’ai fait plusieurs achats rétro au cours des deux dernières semaines – en fait, j’ai épuisé tout mon budget pour l’année. J’ai finalement mordu la balle et acheté un GameCube Spice Orange, qui est la plus belle console que j’ai jamais vue. Malheureusement, je suis limité sur les logiciels japonais pour y jouer pour le moment, donc je vais probablement m’asseoir et le regarder pendant un moment. Charmant.

Sinon, j’espère sauter dans Metroid: Samus revient sur 3DS. J’ai attendu pendant des années dans l’espoir qu’un port Switch apparaisse, mais j’ai renoncé à attendre. J’ai également plusieurs anciens jeux DS à revoir, y compris l’original Nouveau Super Mario Bros., que je possédais mais que j’ai perdu d’une manière ou d’une autre. Il a maintenant été réacquis et je suis intéressé de voir comment il tient le coup.

J’ai également eu un adaptateur HDMI EON Super 64 PAL sur mon bureau avant Noël, et je me sens maintenant comme un bon moment pour enfin allumez-en F-Zéro X et Oeil doré pour voir à quoi ressemblent les jeux N64 sur ma télé moderne.

Mitch Vogel, critique

Avec le lancement de Disgaea 6 à l’horizon, je suis récemment revenu Disgaea 5 complet pour voir ce que j’ai manqué, et cela va probablement manger la majeure partie de mon week-end. Divulgation complète: je l’ai depuis 2017, mais je n’y ai consacré que cinq heures. Jusqu’à présent, j’ai mis vingt heures de plus et je pense que j’ai finalement «compris», même si je ne suis pas sûr que j’irai aussi loin que les fans les plus fervents qui ont mis des centaines d’heures. De toute façon , Je suis plus excité que jamais pour Disgaea 6 maintenant!

A part ça, j’ai enfin trouvé le cordon de charge pour ma Vita! J’ai décidé d’acheter Persona 4 Doré plus tôt cette semaine, et je progresserai davantage ce week-end. Persona 5 était mon introduction à la série et j’ai été stupéfaite de voir quel chef-d’œuvre s’est avéré être, et jusqu’à présent, P4G respecte ce standard. Je n’aurais jamais pensé qu’un JRPG «tranche de vie» comme celui-ci serait pour moi, mais il m’a vraiment conquis.

Comme toujours, merci d’avoir lu! Assurez-vous de nous laisser un commentaire ci-dessous avec vos choix de jeu au cours des prochains jours …