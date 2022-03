Poignarder Yousef Makki sera diffusé sur le nouveau documentaire de Channel 4

Un nouveau documentaire de Channel 4 explorera la mort tragique de Yousef Makki, l’adolescent poignardé au cœur par l’un de ses amis en mars 2019.

Makki n’avait que 17 ans lorsqu’il a été tué par Joshua Molnar dans une rue tranquille de la banlieue de Hale Barns, près d’Altrincham dans le Grand Manchester. Molnar a été déclaré non coupable de meurtre et d’homicide involontaire coupable après avoir affirmé qu’il agissait en état de légitime défense, mais a reconnu avoir possédé un couteau et avoir menti à la police, et a été condamné à une peine de détention et de formation de 16 mois.

Crédit : document familial

Le nouveau documentaire Tué par un enfant richequi sera diffusé plus tard ce mois-ci, présente des images de caméras corporelles de la police, 999 appels, CCTV et des photos de scènes de crime, ainsi que des interviews de témoins de la scène, d’amis, de famille, de journalistes, de membres de la police et du Crown Prosecution Service.

Le film a vu le réalisateur Tom Reeves suivre les membres de la famille de Makki alors qu’ils tentaient d’accepter sa mort, et détaille également la campagne pour de nouvelles poursuites judiciaires afin de découvrir comment il est mort.

Un communiqué de presse annonçant la commande du film par Channel 4 en 2020 a déclaré: «Les seules personnes qui savent avec certitude ce qui s’est passé cette nuit-là sont trois garçons; l’un est mort, le second a été accusé de son meurtre et le troisième a refusé de témoigner devant le tribunal. Quatre mois seulement après la mort de Yousef, un jury a déclaré son ami non coupable de meurtre ou d’homicide involontaire. Le résultat a été largement remis en question, soulevant des questions de classe, de richesse et de privilège dans le système judiciaire. La famille de Yousef espère qu’une enquête et un réexamen de l’affaire révéleront ce qui s’est passé la nuit de sa mort.

Josué Molnar. Crédit : Alamy

Il ajoute que le documentaire comprendra « des témoignages puissants de personnes proches de Yousef », ainsi que des personnes impliquées dans le procès pénal.

Lorsque le film a été annoncé pour la première fois, le réalisateur Tom Reeves a déclaré dans un communiqué : « La mort tragique de Yousef résonne en moi depuis que j’en ai entendu parler pour la première fois. Ayant grandi et passé ma vie non loin de là où vit sa famille, je ne pouvais m’empêcher de me sentir lié à cette histoire tragique.

« Le cas de Yousef soulève des questions inconfortables sur la société et le système judiciaire et sa famille a été profondément affectée par leurs expériences.

« Pendant le tournage avec eux, j’ai été frappé par leur détermination à refuser d’accepter que justice soit rendue dans cette affaire et leur courage à faire campagne pour que le nom de Yousef reste vivant. »

La sœur de Makki, Jade Akoum, a ajouté: « Nous avons donné à Channel 4 un accès exclusif à notre famille au cours de l’année écoulée pour suivre les événements depuis la perte de Yousef à un moment d’immense chagrin pour nous tous.

Jade Akoum, soeur de Yousef Makki. Crédit : Alamy

« Nous attendons avec impatience que le public voie à quel point nous nous sommes battus pour découvrir ce qui est arrivé à Yousef la nuit de sa mort et pour montrer à quoi il ressemblait vraiment.

« Les téléspectateurs verront l’impact insupportable du crime au couteau sur les familles des victimes, nous sommes totalement brisés sans Yousef, et j’espère que cela incitera une seule personne à réfléchir à deux fois avant de porter un couteau. »