Poêle à bois : une solution pour réduire votre facture énergétique cet hiver ?

La récente hausse des prix du gaz et de l’électricité, et leurs augmentations constantes ces derniers mois, ont convaincu de nombreux Français de s’orienter vers d’autres systèmes de chauffage, plus économiques et durables. Parmi ceux-ci, le poêle à bois est sans conteste l’un des plus plébiscités dans l’hexagone. En effet, cette alternative présente de nombreux avantages pour une consommation maîtrisée et des économies sur votre facture hivernale. Nous vous présentons ici les différentes qualités du poêle à bois pour un foyer chaleureux et des dépenses énergétiques sans surprises.

Comment fonctionne un poêle à bois ?

Quel que soit le modèle de poêle à bois que vous choisissez, le fonctionnement de ce type de système de chauffage est particulièrement simple. Il vous suffit en effet de placer du bois à l’intérieur de votre poêle et d’allumer un avant de refermer la trappe d’accès. La force principale du poêle à bois réside dans son foyer principal fermé. Contrairement à une cheminée, il n’existe donc aucune déperdition de chaleur. Cette dernière se diffuse alors plus efficacement au sein de votre domicile, pour une température ambiante rapidement ajustée à vos envies et vos besoins. Ce système vous permet également d’utiliser moins de combustible et présente un rendement énergétique pouvant atteindre les 80% selon les chiffres de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie).

Quels sont les avantages d’un chauffage au poêle à bois ?

Vous l’aurez compris, le poêle à bois s’impose comme une alternative de chauffage idéal face à la flambée des prix observée sur le gaz et l’électricité depuis 2019. Mais quels sont réellement ses avantages pour votre facture énergétique ?

Une diffusion rapide de la chaleur

En optant pour un poêle à bois chauffé par des bûches, vous vous assurez non seulement un chauffage efficace pour tempérer plusieurs pièces de votre habitation, mais également de véritables économies sur vos combustibles. En effet, la combustion des bûches dure plus longtemps et permet de diffuser rapidement la chaleur émise. Certains modèles récents permettent également d’amplifier le phénomène de combustion grâce à un système de circulation d’air innovant.

Un prix plus stable au fil des années

Contrairement à d’autres sources d’énergie, le prix du bois ne dépend pas des marchés internationaux. Son tarif est donc inévitablement stable sur de longues périodes avec des augmentations plus raisonnées et ponctuelles que le gaz notamment. De plus, le bois reste le plus économique des combustibles avec un prix moyen de 0,04€/ kWh pour les bûches et de 0,07€/ kWh pour les granulés. Vous pouvez ainsi anticiper plus sereinement vos dépenses énergétiques à l’approche de l’hiver, avec une facture réduite de 29% à 35%.

Un système de chauffage conforme aux enjeux environnementaux

Contrairement à certaines idées reçues, le poêle à bois est en parfaite adéquation avec une consommation raisonnée et un engagement environnemental. En effet, la production française de bois s’inscrit dans une démarche de gestion durable de la forêt. Le bois prélevé ne représente pas plus de deux tiers de l’accroissement net des forêts chaque année. Par ailleurs, une installation conforme vous permet également de diminuer vos émissions de gaz à effet de serre afin de limiter votre impact écologique.

Des aides financières pour l’installation de votre poêle

Si vous souhaitez investir dans un poêle à bois et bénéficier d’une facture énergétique moins importante durant la saison hivernale, il est important de vous renseigner sur les différentes aides financières auxquelles vous pourriez prétendre. Les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), ainsi que l’aide gouvernementale MaPrimeRénov’ peuvent ainsi réduire le coût de votre installation. Selon vos revenus et votre situation, ces programmes peuvent varier de 3 000€ à 14 000€.

Pourquoi opter pour un chauffage au poêle à bois ?

Les pièces de vie de votre habitation sont les plus fréquentées de votre logement. Qu’il s’agisse des lumières ou du chauffage, elles sont donc celles qui impactent le plus votre facture énergétique en hiver. En faisant le choix d’un poêle à bois, vous limitez considérablement vos dépenses de combustibles avec le même confort chaleureux au sein de votre foyer. De plus, vous profitez également d’un élément qui complète parfaitement votre décoration avec le charme unique et réconfortant d’une feu de cheminée. Si nous vous recommandons cette solution de chauffage plus économique, il ne faut cependant pas minimiser la demande de plus en plus forte pour ce secteur, et évaluer correctement vos besoins en combustible, afin de ne pas subir les désagréments d’une éventuelle pénurie.