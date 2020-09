Podcast Xbox Generation # 153 (saison 12)

Remarquer

Nous avons eu des problèmes avec l’audio pendant l’enregistrement de l’émission. Nous avons fait de grands efforts pour résoudre les problèmes de son et le rendre décent. Nous nous excusons pour le son, nous l’améliorerons dans le prochain spectacle.

Nous rentrons de vacances avec tout le flot d’informations que Microsoft nous a laissé. Nous voulions centrer le programme sur l’errance et briser la structure de l’actualité classique. Xbox Series X, Halo Infinite et plus encore.

Adrián, Victor, Carlos, notre collègue «Jota», Pedro et un serveur ont participé à l’enregistrement du programme. Restez avec nous et écoutez-nous jusqu’à la fin.

