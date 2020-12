Podcast pour l’enregistrement – Spotify

Chaque mois de décembre, Spotify annonce Wrapped, l’un des moments les plus attendus de l’année où nous dévoilons les artistes, albums, chansons, listes de lecture et podcasts les plus écoutés qui ont défini comment plus de 320 millions de personnes dans le monde écoutaient et découvraient l’audio. Que ce soit pour rester informé, chanter ou simplement régler le tout, les gens ont continué à écouter et les créateurs n’ont jamais manqué un battement.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que les artistes et les podcasteurs ont défini cette année qui ne ressemblait à aucun autre, vous pouvez trouver les listes les plus diffusées en 2020. ici. Envie d’aller dans les coulisses? Découvrez le dernier épisode de notre podcast Spotify: pour mémoire.

Aujourd’hui, nous discutons avec Alex Bodman, Vice-président de Spotify, directeur général de la création mondiale, qui nous donne un aperçu du processus de création et un aperçu du produit final. Découvrez comment cette année sans précédent a influencé les thèmes de la campagne que sont la «gratitude» et la «résilience».

L’une des choses les plus excitantes à propos de Wrapped est d’apprendre qui, dans le monde, est l’artiste le plus écouté sur Spotify. Cette année, cet honneur va à Bad Bunny. Dans cet épisode, écoutez le co-responsable de la musique de Spotify, Jeremy Erlich, alors qu’il appelle le rappeur portoricain pour partager la nouvelle.

Et tandis que Bad Bunny a obtenu la première place, nos données ont révélé que 2020 a été une année solide dans l’ensemble pour la musique latine, avec cinq des 20 artistes les plus écoutés en streaming dans cette catégorie. Nous parlons à Monica Herrera Damashek, Head of US Latin, Artist Label Partnerships in North America de Spotify, pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles ces artistes et leur musique résonnent auprès de tant d’auditeurs à travers le monde.

Prêt à déballer le Wrapped de cette année? Regardez l’épisode «2020: c’est un wrap!»