Podcast pour l’enregistrement – Spotify

Notre dernier Spotify: pour mémoire L’épisode plonge dans nos plus gros titres de la semaine. Dustee Jenkins, Responsable de la communication mondiale, rencontre le PDG Daniel Ek et CFO Paul Vogel pour discuter des résultats du quatrième trimestre d’hier. Le trio évoque les perspectives de l’entreprise, notre fin d’année Campagne enveloppée, la hausse continue des podcasts et autres faits saillants du quatrième trimestre.

Dustee interroge également Daniel sur l’annonce récente de Spotify Événement « Stream On ». Vous pouvez consulter leur conversation complète dans l’épisode, mais en attendant, vous trouverez ci-dessous un bref aperçu des coulisses de ce qui se passera le 22 février.



https://storage.googleapis.com/pr-newsroom-wp/1/2021/02/FTRPod_StreamOnTeaser_020321.mp3

Enfin, nous voyageons de Stockholm à Séoul pour discuter de Spotify lancer cette semaine dans le sixième marché de la musique au monde: la Corée du Sud. David Park, notre directeur général là-bas, se joint à nous pour parler de l’ampleur de cette expansion.

Prêt à creuser? Découvrez l’épisode ici.