Le podcast le plus dogmatique de la galaxie… ÑARDERS MAY CRY 99! Nous avons une analyse d’Assassin’s Creed: Valhalla et beaucoup de nouvelles.

L’anime des jeux vidéo, le pire podcast de la galaxie … Pour la deuxième fois, nous avons un podcast Ñarders May Cry 99 avec le Assassin’s Creed: Revue de Valhalla. Et nous disons « pour la deuxième fois » parce qu’il y a quelques semaines, ce ÑMC99 a été enregistré, mais en raison de la qualité et des défauts de l’émission en direct, il n’a pas pu être sauvé et téléchargé.

Mais c’est le vrai, l’authentique chapitre 99 d’un anime qui suit son cours. Ci-dessous vous avez tout ce qui comprend ce Ñarders May Cry où l’essentiel est l’analyse de Valhalla sur Xbox One. Le dernier jeu vidéo des assassins d’Ubisoft n’a pas beaucoup aimé Cardona.

Contenu du Ñarders May Cry 99

Mention spéciale: Jujutsu Kaisen Anime

FOOL de la semaine: le créateur de Yakuza. Kazuma Kiryu n’apparaît pas dans les jeux vidéo de combat parce qu’il ne veut pas le voir frapper des femmes.

Imbécile de la semaine 2: censure Twitch et absurdités musicales

Le FOOL de la semaine 3: achetez-vous une nouvelle console pour la détruire

Curiosité: PT ne sera pas jouable sur PS5

Curiositat 2: Le prince de Bel-Air revient le 19 novembre

Flash infos:

-Hostages dans les bureaux d’Ubi

-La Xbox Series X est réelle

-La transition de la PS4 à la PS5 durera environ trois ans

-Genshin Impact lève, uniquement sur les mobiles, 290 millions

-Elden Ring est jouable et Phil Spencer l’a testé

-Phil Spencer, Microsoft ne donnera pas de données sur les consoles vendues même si elles dépassent PS5

-Ghost of Tsushima dépasse les 5 millions de ventes. God of War les 20 millions

-Nioh Collection arrive sur PS5. Nioh 2 également sur PC

-Assassin’s Creed Syndicate fonctionne sur PS5 mais avec des bugs dans l’ombre

Assassin’s Creed: REVUE Valhalla

Ñarders peut pleurer en direct

