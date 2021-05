Podcast Le Seigneur des Anneaux de Billy Boyd, Dominic Monaghan revivra la trilogie

Près de deux décennies après avoir joué dans le le Seigneur des Anneaux franchise, Billy Boyd et Dominic Monaghan ramènent les fans en Terre du Milieu. Boyd, qui a joué Peregrin « Pippin » Took, et Monaghan, qui a joué Meriadoc « Merry » Brandybuck, vont bientôt lancer un podcast intitulé L’oignon de l’amitié qui sera centré sur le le Seigneur des Anneaux. Le 18 mai, le podcast sera lancé sur Spotify et toutes les plateformes de podcast.

Deadline rapporte que le podcast mettra en vedette les deux anciens hobbits partageant de manière comique des histoires sur leur temps à filmer les films bien-aimés. Ils prévoient de mettre les fans le Seigneur des Anneaux connaissances à l’épreuve tout en révélant des moments amusants qu’ils ont vécus sur le plateau. On s’attend également à ce que le podcast présente une multitude de stars invitées, vraisemblablement divers membres de la distribution et de l’équipe des films. Le podcast publiera des épisodes chaque semaine.

L’annonce a donné aux fans une idée de la chimie comique entre les deux lorsque Monaghan a déclaré ce qui suit:

«Je suis contractuellement obligé de faire un commentaire élogieux ici en ce qui concerne le podcast que Billy et moi faisons ensemble. Cela s’avère difficile car Billy m’a enlevé et me retient pour une rançon au prix de 44 bananes. S’il vous plaît, envoyez des bananes. «

Boyd rétorqua: « Dom a pris un peu de persuasion, c’est vrai, mais ce podcast va basculer. Il est un tel farceur, il faut aimer Dom. Ha … mais il faut aussi aimer les bananes, alors … ..oui, envoyez des bananes. » Si cette plaisanterie indique quelque chose, c’est que les deux vont s’amuser avec leur série. le Seigneur des Anneaux les fans sont sûrs de s’amuser.

Le PDG de Kast Media Colin Thomson, qui produira la série, a ajouté: « Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée d’apporter le génie comique de ce duo au podcasting. Les fans ont été initiés à l’esprit vif et aux plaisanteries amusantes de ce couple grâce à Le Seigneur des Anneaux films, mais ce podcast montrera à quel point leur énergie et leur intérêt vont bien au-delà de cette histoire d’origine. Nous avons hâte de commencer à éplucher les couches de cet oignon d’amitié. « Il est clair que le podcast devrait être un attrait majeur pour l’entreprise en raison du statut de ses principales stars.

Même si Billy Boyd et Dominic Monaghan n’ont pas joué les bien-aimés Merry et Pippin depuis près de vingt ans, ce qui ne les a pas empêchés d’interagir avec le monde cinématographique de la Terre du Milieu. Les deux acteurs avaient un petit rôle à jouer avec Peter Jackson Hobbit trilogie. Boyd a écrit et interprété la chanson « The Last Goodbye », qui a joué sur le générique à la fin de La bataille des cinq armées. Quant à Monaghan, il avait en fait un rôle de hobbit à la fin du même film. Il n’a cependant pas été crédité pour cela. Ce podcast prouve en outre leur amour et leur appréciation pour la franchise, car ils continueront d’explorer le monde longtemps après l’avoir quitté. Assurez-vous de vérifier L’oignon de l’amitié sur les plateformes de podcast le 18 mai.

Sujets: Le Seigneur des Anneaux