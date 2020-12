Podcast du prince Harry et de Meghan Markle: ce qu’il nous dit sur leur avenir dans la famille royale

Près d’un an après avoir annoncé qu’ils se retiraient de leurs fonctions royales, le podcast du prince Harry et de Meghan pourrait sceller l’accord dans leur #Megxit de la famille royale.

Alors que 2020 a commencé avec une certaine ambiguïté autour du rôle public du prince Harry et de Meghan Markle après l’annonce de leur désir d’être financièrement indépendant de la monarchie, l’année se termine sur une certitude.

Harry et Meghan vont de l’avant avec leurs plans, avec ou sans la couronne.

Leur podcast Archewell a été créé sur Spotify le 29 décembre et fait partie d’un contrat pluriannuel d’une valeur estimée à 40 millions de dollars.

Que peut nous dire le podcast du prince Harry et de Meghan Markle sur leur avenir dans la famille royale?

Le podcast a donné un aperçu de la vie du couple qu’aucun royal ne nous a jamais donné auparavant.

Le prince Harry, diffusé depuis la maison californienne du couple, dit aux auditeurs de s’asseoir «avec une boisson confortable».

Nous entendons les amis célèbres du couple, Elton John et James Corden, les militants Stacey Abrams et Brene Brown, et bien d’autres artistes, athlètes et conférenciers.

Harry et Meghan, souvent critiqués pour avoir tenté de se «réveiller» malgré leur privilège évident, écoutent des gens de «tous les horizons» afin de renforcer le «pouvoir de connexion» en période d’incertitude.

Le podcast se veut chaleureux et édifiant, mais tout en écoutant, il est impossible de ne pas se demander ce que le duc et la duchesse de Sussex font dans leurs liens avec les Royals avant l’examen de la reine «Megxit» qui devrait avoir lieu. début 2021.

Le prince Harry et Meghan pourraient perdre leurs titres royaux – mais s’en soucient-ils?

À la suite de leur annonce choquante l’année dernière et de discussions tendues avec la famille royale, la reine a montré un soutien public réticent à la décision du prince Harry et de Meghan de démissionner de leurs fonctions publiques.

La reine a concédé à la «période de transition» dans un accord de 12 mois qui doit expirer le 31 mars.

Le couple doit s’entretenir avec la reine, le prince Charles et le prince William pour revoir les termes de l’accord mais, si le contrat Spotify est quelque chose à passer, il est peu probable que le prince Harry et Meghan reviennent à leurs rôles permanents. dans la famille royale.

Alors que la reine insistait pour que le couple conserve son patronage royal et les titres de duc et de duchesse de Sussex dans leur dernier accord, le podcast de Harry et Meghan et leur accord de 100 millions de dollars avec Netflix existe en opposition aux valeurs de la famille royale ultra-privée.

Mais le couple a-t-il besoin de la couronne? Avec deux contrats de plusieurs millions de dollars en moins d’un an, Meghan et Harry ont certainement atteint leurs objectifs de devenir financièrement indépendants de la monarchie.

Libre de toute obligation royale, le couple a passé la majorité de l’année écoulée en Californie avec leur fils Archie. Loin de la presse britannique intrusive, avec laquelle les Sussex sont actuellement mêlés à deux procès, il est difficile d’imaginer que Meghan et Harry voudront négocier un retour à la vie royale.

Cette année est cependant importante pour la famille du prince, et certains membres du public britannique ont qualifié le couple de «lâches» pour éviter un retour au Royaume-Uni.

La reine doit avoir 95 ans le 21 avril; son mari, le 100e anniversaire du duc d’Édimbourg, aura lieu en juin et le dévoilement d’une statue dédiée à la statue de la princesse Diana est prévu pour le 1er juillet, ce qui aurait été son 60e anniversaire.

Meghan et Harry vont-ils réparer les liens rompus avant ces occasions mémorables?

La reine apporte des modifications à «The Firm», ce qui ne laisse aucune place à Harry et Meghan.

Le prince Harry et Meghan ne sont pas les seuls à changer la façon dont les Royals font des affaires.

On soupçonne que la reine fait ses propres modifications.

Alors qu’il est peu probable que les grands rassemblements publics reprennent dans un proche avenir, une réduction du nombre de membres de la famille royale qui sont obligés d’assister à des événements pourrait bien convenir à la monarchie.

Avant les vacances, seuls 8 membres de la famille royale, dont le frère du prince Harry, le prince William, et le père, le prince Charles, sont apparus pour un photocall annuel.

Mis à part le prince Harry et Meghan, un autre royal senior était notamment absent. Le prince Andrew a également démissionné de ses fonctions royales en 2020 au milieu d’une controverse de longue date sur son amitié avec Jeffery Epstein.

Après une année marquée par un examen minutieux des relations personnelles de la famille et des spéculations sur l’avenir de la couronne, peut-être que la reine sera heureuse de finaliser une exposition plus modeste pour la famille royale avec uniquement ses enfants et ses héritiers directs. Avec le Brexit en cours, Megxit pourrait suivre.

L’histoire se répète.

Les expositions ouvertes et trop d’interactions avec le public ne sont pas de bon augure dans la famille royale, comme les fils de la princesse Diana le savent trop bien.

Peut-être que la dernière sortie notable de la famille royale a été la mère de Harry et William qui a été évitée par la monarchie lors de son mariage tumultueux avec l’héritier du trône, le prince Charles.

Le stoïcisme et les démonstrations sans émotion sont la norme dans la famille royale. Tout comme la reine désapprouvait le lien émotionnel de la princesse Diana avec le public, il est probable qu’elle sera mécontente du fait que Meghan et Harry jaillissent des invités sur leur podcast.

Si la reine a appris quelque chose de son refus de longue date d’accorder le divorce à son fils et à sa belle-fille, ce devrait être que le fait de tenir la famille royale à ses devoirs ne se termine pas bien.

Le podcast Archewell se termine sur une note d’espoir qui donne un bref aperçu de la perspective du couple sur leur bataille entre le devoir et la famille. Meghan dit: «Faites-nous confiance quand nous disons que l’amour gagne» – une émotion qui était peut-être absente dans la situation de Diana.

Alimentés par les leçons du passé et avec un peu plus de compassion que sa mère en a reçu, peut-être que le prince Harry et sa femme Meghan pourront continuer la quête de la princesse Diana pour toucher des vies sans adhérer au statu quo royal.

Alice Kelly est une écrivaine qui couvre des sujets de divertissement, de célébrités et de tendances.