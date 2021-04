Podcast Doublepump: Jouer avec la peur – C’est ce qui rend les jeux d’horreur psychologiques si spéciaux

Jeux d’horreur comme Couches de peur, Isolement extraterrestre ou Silent Hill nécessitent généralement un costume nerveux particulièrement résistant. La franchise Resident Evil joue également consciemment avec les peurs des joueurs. Au plus tard, le zombie ou le monstre grotesque au coin suivant devrait être responsable d’une véritable poussée d’adrénaline, avec laquelle toute la tension des dernières minutes est déchargée en même temps.

En plus des sauts simples et des moments de choc conventionnels, les développeurs peuvent également utiliser de nombreuses autres options pour vraiment effrayer les joueurs. Souvent, ce ne sont pas les choses évidentes qui provoquent la panique et la peur, mais plutôt l’horreur subconsciente qui est spécifiquement ciblée au niveau psychologique.

Soi-disant Jeux d’horreur psychologiques utiliser des sujets tels que la paranoïa, la folie du monde, les personnages ou même le protagoniste lui-même pour créer une ambiance particulièrement engageante. L’allaitement signifie pour atteindre cet objectif peut être certaines phobies que le jeu utilise de manière ciblée ou, par exemple, le changement constant des scènes (labyrinthes) afin d’épuiser le joueur au fil du temps.

The Medium and Co.: Quelle est la recette secrète de l’horreur de Silent Hill?

Dans ce numéro, nous parlons de Double pompe sur les jeux d’horreur psychologiques en utilisant l’exemple de Le moyen, que Bloober Team a publié pour les consoles Xbox et PC à la fin du mois de janvier de cette année. Surtout, nous étudions la question de savoir pourquoi ces types de jeux nous plaisent tant et quels moyens sont utilisés pour nous jeter profondément sous leur charme. Amusez-vous avec le podcast actuel.

