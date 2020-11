Poco X3, Realme 7 Pro à Samsung Galaxy M31s: Meilleurs téléphones de moins de Rs 20,000 (novembre 2020)

Ameya Dalvi13 nov.2020 11:49:30 IST

Un budget de Rs 20000 vous offre de bons téléphones polyvalents avec une puissance de traitement suffisante, des caméras 64MP, un choix entre des écrans AMOLED ou à taux de rafraîchissement élevé, une batterie de secours solide et plus encore. Tous les téléphones peuvent ne pas avoir chacune de ces fonctionnalités, c’est pourquoi nous vous proposons cinq options au choix ce mois-ci. Sélectionnez ceux qui vous conviennent le mieux.

Meilleurs téléphones à acheter sous Rs 20,000 en Inde

Poco X3

le Poco X3 (avis) est sans doute le meilleur téléphone polyvalent de ce budget en termes de fonctionnalités et de performances. Il dispose d’un écran Full HD + de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour un défilement fluide et une expérience sans scintillement dans les applications compatibles. L’écran est protégé par une couche de Gorilla Glass 5. La découpe double caméra sur le Poco X2 a été remplacée par un seul trou de perforation en haut au centre pour un appareil photo 20MP, ce que nous pensons être une bonne décision. Le téléphone est alimenté par la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 732G, assez puissante pour les tâches quotidiennes, et bonne pour les jeux également. Vous disposez de 6 Go ou 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne.

Le Poco X3 a une combinaison de quatre caméras à l’arrière avec un appareil photo principal de 64 MP, un appareil photo macro 2 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. Le vivaneau ultra-large de 8 MP de son prédécesseur (le Poco X2) a été remplacé par un appareil photo ultra-large de 13 MP pour capturer de meilleurs détails. La qualité d’image est assez impressionnante pour le segment. La capacité de la batterie a été augmentée jusqu’à 6000 mAh, ce qui peut confortablement durer jusqu’à deux jours d’utilisation modérée. Et la société a fourni un chargeur rapide de 33 W pour le recharger rapidement. Le téléphone fonctionne sous Android 10 avec MIUI 12 en haut.

Prix ​​du Poco X3 en Inde: 18 499 Rs pour 6 Go de RAM / 128 Go de stockage; 19999 Rs pour 8 Go de RAM / 128 Go de stockage

Realme 7 Pro

Le meilleur chien de Realme de leur série 7 est un téléphone assez impressionnant. le Realme 7 Pro (avis) est élégant, avec un dos bicolore et la matrice de caméras 2×3 rectangulaire. Il dispose d’un écran Full HD + Super AMOLED de 6,4 pouces qui est lumineux et vibrant, avec un trou pour la caméra frontale. Il a une couche de Corning Gorilla Glass 3+ pour la protection contre les rayures, mais le taux de rafraîchissement de 90 Hz présent sur certains autres téléphones Realme moins chers a été ignoré. L’attraction principale ici est le chargeur SuperDart de 65 watts qui fait passer sa batterie de 4500 mAh de 0 à 100% en près de 35 minutes; l’un des plus rapides.

Le Realme 7 Pro est alimenté par le SoC Snapdragon 720G de Qualcomm, ce qui reste un bon choix dans ce segment. Vous bénéficiez de 6 Go de RAM et de 128 Go de mémoire interne qui peuvent être encore étendus à l’aide d’une carte MicroSD. Il a une combinaison de quatre caméras à l’arrière. Il arbore un appareil photo principal de 64MP avec le nouveau capteur Sony IMX682 qui fait du bon travail dans diverses conditions d’éclairage et possède également des filtres de faible luminosité intéressants. Donner de la compagnie sont un jeu de tir ultra-large 8MP, une caméra macro 2MP et un capteur de profondeur 2MP. La caméra frontale 32MP fait du bon travail avec les selfies et les appels vidéo. Le téléphone exécute Android 10 avec Realme UI en haut.

Prix ​​Realme 7 Pro en Inde: 19 999 Rs pour 6 Go de RAM / 128 Go de stockage

Motorola One Fusion +

Le Motorola One Fusion + est un autre excellent choix dans ce budget. Cela a également une excellente liste de fonctionnalités dans ce segment et des performances à la hauteur. Ce téléphone est alimenté par une puce Snapdragon 730G et est accompagné de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne. Il dispose d’un écran tout écran Full HD + de 6,5 pouces avec prise en charge HDR10. Il n’y a pas d’encoche ou de découpe sur l’écran et la caméra frontale 20MP est hébergée sur un mécanisme de pop-up motorisé. Les affichages plein écran et les caméras contextuelles ont toujours l’air cool et ne pensent pas qu’ils seront bientôt démodés.

Le module de caméra arrière est empilé avec une caméra principale 64MP, un tireur ultra-large 8MP, une caméra macro 5MP et un capteur de profondeur 2MP. La batterie de secours est également robuste, avec une batterie de 5000 mAh qui maintient le téléphone sous tension confortablement pendant plus d’une journée et demie d’utilisation modérée. Vous obtenez également un turbocompresseur de 18 watts dans le paquet pour le charger rapidement. Il fonctionne sous Android 10 et, comme la plupart des téléphones Motorola, vous obtenez une interface utilisateur Android proche du stock. Le prix a chuté de mille roupies dans la vente Flipkart en cours.

Prix ​​Motorola One Fusion + en Inde: 16 499 Rs pour 6 Go de RAM / 128 Go de stockage

Samsung Galaxy M31s

le Samsung Galaxy M31s (revue) apporte des améliorations mineures mais utiles par rapport au M31. La caractéristique frappante de ce téléphone est son écran sAMOLED Full HD + net et légèrement plus grand de 6,5 pouces. L’encoche de la caméra frontale a été remplacée par une petite découpe en haut au centre. Ce téléphone dispose également d’une batterie jumbo de 6000 mAh qui peut durer deux jours complets d’utilisation modérée. Vous obtenez également un chargeur rapide de 25 W dans l’emballage, ce qui est une nécessité pour charger une batterie d’une telle capacité assez rapidement.

Il propose quatre caméras à l’arrière avec un tireur principal de 64MP, une caméra ultra-large 12MP améliorée avec un champ de vision de 123 degrés, une caméra macro 5MP et un capteur de profondeur de 5MP. Il y a une caméra selfie 32MP à l’avant. Le Samsung Galaxy M31s est alimenté par un SoC Exynos 9611, et vous pouvez acheter sa variante de stockage 6 Go de RAM / 128 Go confortablement dans ce budget. Le prix de vente est de 18 499 Rs, mais Amazon offre actuellement une remise de 1000 Rs sur toutes les transactions prépayées. Le téléphone fonctionne sous Android 10 avec One UI de Samsung en haut.

Prix ​​du Samsung Galaxy M31 en Inde: 17499 Rs pour 6 Go de RAM / 128 Go de stockage

Oppo Reno2 F

Oppo Reno2 F a peut-être presque un an, mais reste un excellent choix pour ceux qui recherchent un téléphone élégant avec un espace de stockage suffisant, en particulier compte tenu de son prix de vente actuel, et d’une remise supplémentaire de 1000 Rs sur l’utilisation de toute carte de crédit ou de débit sur Flipkart. C’est le seul téléphone de cette liste à posséder un dos en verre, un corps en aluminium et 256 Go de stockage interne. Il est alimenté par un modeste SoC Mediatek Helio P70 avec 6 Go de RAM. Il dispose d’un écran AMOLED plein écran Full HD + de 6,5 pouces protégé par une couche de Corning Gorilla Glass 5, et la protection s’étend également à son dos en verre.

La caméra frontale 16MP est hébergée sur un mécanisme pop-up et n’occupe aucun espace d’écran. À l’arrière, vous obtenez quatre caméras avec une combinaison de capteur de profondeur 48MP primaire, 8MP ultra-large, 2MP monochrome et 2MP. L’Oppo Reno2 F dispose d’un scanner d’empreintes digitales intégré qui fait bien son travail. Sa batterie de 4000 mAh va au-delà d’une journée d’utilisation modérée et peut être chargée rapidement à l’aide du chargeur rapide VOOC 3.0 fourni. Le téléphone a été lancé avec Android Pie avec ColorOS 6.1 en haut. Une mise à jour stable d’Android 10 avec ColorOS 7 a été publiée pour le téléphone il y a quelques mois.

Prix ​​Oppo Reno2 F en Inde: 15990 Rs pour 6 Go de RAM / 256 Go de stockage

