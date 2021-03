POCO X3 Pro face à l’inévitable question de savoir s’il deviendra le mobile de référence en dessous de 300 euros

Il y a quelques jours, les rédacteurs d’Engadget l’ont clairement dit: si vous cherchez un bon, beau et (assez) bon marché, le POCO X3 NFC n’a pas de rival. La firme vient de présenter son successeur, le POCO X3 Pro, et la question est évidente. Est-ce que le POCO X3 Pro devenir le numéro de téléphone incontournable?

Bien sûr, POCO a répété la formule du succès, et maintient et améliore tout ce qui a fait de son prédécesseur un succès. Ce qui est clair, c’est que la concurrence sera très difficile de concurrencer ce mobile à ce prix (et à des prix plus élevés).

Si ça marche, ne le touche pas (beaucoup)

Nos collègues de Xatakamóvil ont fait une comparaison rapide du catalogue POCO actuel, qui a actuellement le M3, le X3 NFC, le X3 Pro et le F3.

Les spécifications sont assez différentes entre le premier et le second, mais le truc est plus diffus entre les deux X3, qui sont plus semblables que POCO semble prêt à l’avouer.

En fait, le design est pratiquement tracé à l’exception des deux textures au dos, et ce que nous remarquons, ce sont des changements de spécifications qui signifient que le mobile peut certainement donner plus pour (presque) la même chose. Nous avons un processeur plus puissant, plus de RAM (dans la variante supérieure) et un stockage plus important et meilleur.

Ce sera surtout pour voir comment se comporte le nouvel ensemble de caméras, qui faible résolution du capteur principal (abaissant la résolution de 64 à 48 Mpixels) et aussi ultra grand angle (de 13 à 8 Mpixels).

Dans l’analyse de son prédécesseur, nous avons vu à quel point son ensemble de caméras était correct mais ce n’était pas au niveau d’autres milieu de gamme similaires: ces impressions peuvent changer avec la nouvelle proposition.

Dans le reste, peu de nouveautés: nous sommes face à un terminal qui, rappelons-le, continuez à abandonner la connectivité 5G probablement pour baisser un peu plus son prix – cela semble un sacrifice raisonnable -, et nous n’avons toujours pas de forte résistance à l’eau (bien qu’il soit certifié IP53, plus pour les éclaboussures) ou de connectivité aux réseaux Wi-Fi 6 de dernière génération, déjà bien que Bien entendu, nous pouvons profiter des réseaux Wi-Fi 5 (802.11ac).

Nous sommes donc face à un terminal qui est la démonstration évidente du « si ça marche, n’y touchez pas ». Dans POCO, ils ont profité d’une bonne partie du pari POCO X3 NFC pour développer un modèle qui peut-être est-il apparu trop tôt.

Cela, en fait, peut être le seul gros problème auquel ce modèle POCO fait face.

L’ironique et véritable rival du POCO X3 Pro est, attentif, le POCO X3 NFC

La mise en scène de POCO est peut-être répétitive, mais le détail le plus important de cette gamme maintient sa cohérence: le prix de départ est de 249 euros (il était de 229 pour son prédécesseur), et dans cette gamme de prix, il est difficile de trouver des concurrents compétitifs.

Nos experts en Engadget ont évoqué des terminaux tels que le Samsung Galaxy M51, le Realme 7 Pro (ou le Realme 7 5G), l’OPPO Find X2 Lite, le OnePlus N10 ou encore le Xiaomi Mi 10 Lite. Chacun a ses forces, sans aucun doute, mais probablement le concurrent le plus sérieux du POCO X3 Pro est précisément son prédécesseur, le POCO X3 NFC.

Les raisons sont évidentes: son prix était déjà attractif au lancement, mais maintenant il est possible de le trouver encore moins cher (Vont-ils baisser le prix officiel tant qu’il est encore disponible?) Et ses performances restent aussi bonnes que lorsque POCO l’a sorti de sa manche il y a à peine six mois.

Ça ne fait pas si longtemps quant au tout d’un coup le POCO X3 NFC est devenu (loin de là) obsolète, et bien que le nouveau modèle soit plus puissant, il faudra voir s’il y a vraiment des différences dans des problèmes tels que la qualité de l’appareil photo pour justifier le passage de l’un à l’autre.

Ici, il sera intéressant de voir ce que fait POCO avec le X3 NFC: Nous supposons que vous arrêterez de le vendre jusqu’à épuisement des stocks et il aura complètement migré vers la production du nouveau POCO X3 Pro, mais il sera intéressant de voir ce qui se passe avec deux modèles qui coexisteront pendant un moment et qui rendra la décision du terminal à choisir un peu plus difficile si nous ne voulons pas dépenser plus de 300 euros sur notre nouveau terminal.