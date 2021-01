Poco X2 commence à recevoir Android 11 via la mise à jour MIUI 12.1: tout ce qui est nouveau

27 janv.2021 15:19:57 IST

Les utilisateurs de Poco X2 en France reçoivent désormais la mise à jour Android 11. La dernière mise à jour logicielle MIUI 12.1 apporte le niveau de correctif de sécurité à janvier 2021. Comme c’est la norme, le MIUI 12.1 a été déployé de manière incrémentielle et peut donc prendre jusqu’à quelques jours pour atteindre tous les Poco X2 (avis) utilisateurs dans le pays. Selon les captures d’écran partagées par les utilisateurs sur Twitter, la mise à jour est de 2,4 Go. Selon le changelog de la mise à jour, certaines améliorations ont été introduites dans le système du smartphone.

La mise à jour corrige un problème où les utilisateurs entendaient un bruit même après la désactivation de l’écran. En outre, la sécurité du système a été améliorée en déployant le dernier correctif de sécurité qui amène le niveau mis à jour à janvier 2021. Il est important de noter ici que la version stable de MIUI est distribuée.

Cependant, la mise à jour n’a pas été fluide pour plusieurs utilisateurs. Les gens se sont tournés vers les réseaux sociaux pour se plaindre des retards et des bugs de la dernière mise à jour. Un utilisateur a écrit que la mise à jour Android 11 pour Poco X2 était «pleine de bugs» et que son appareil était devenu «à la traîne». Il y avait des problèmes avec le Bluetooth, la fonction gestuelle, la barre d’état entre autres fonctionnalités sur son smartphone. Il a également déclaré que certaines des fonctionnalités promises ne lui étaient pas accessibles. Poco a rapidement contacté l’utilisateur et l’a aidé à poursuivre ses actions.

Mise à jour Miui 12.1.2 android 11 pour # POCOX2 est plein de bugs mon appareil est devenu Laggy et fait face à de nombreux bugs tels que Bluetooth, les gestes, la barre d’état et bien d’autres encore et les mêmes fonctionnalités manquent s’il vous plaît tenir votre promesse correctement 😔😔@cmanmohan @IndiaPOCO @POCOSupport @POCOGlobal – Rajat chauhan✌ (@ Rajatbmw500) 26 janvier 2021

Il est conseillé aux utilisateurs d’attendre quelques jours avant de mettre à jour leur logiciel.

Poco X2 avait fait ses débuts en France au début de l’année dernière, mise en vente dans le pays en février. C’était le premier lancement de Poco en tant que marque indépendante et le produit était au prix de 15 999 roupies pour la variante de stockage de 6 Go de RAM et de 64 Go.

