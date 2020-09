Poco taquine les spécifications NFC du Poco X3 via un tweet cryptique avant le lancement mondial le 7 septembre

Tendance FP03 sept. 2020 17:25:13 IST

En avance sur le lancement mondial du Poco X3 NFC le 7 septembre, Poco a tweeté que, le Poco X3 sera le premier téléphone à être équipé du dernier Qualcomm Snapdragon 732G chipset.

Maintenant, Poco a partagé une autre série de tweets avec des images cryptiques qui détaillent d’autres spécifications du smartphone phare.

Lancé sous forme de concours, Poco promet un Poco X3 NFC gratuit aux gagnants du quiz. Pour gagner, les gens doivent résoudre les trois énigmes et il y a 10 Poco X3 NFC à distribuer.

Les trois images contiennent des codes qui doivent être décodés ou encodés. Poco a expliqué dans un tweet de suivi que si les deux premières images révèlent «deux caractéristiques clés» du Poco X3 NFC, et que la troisième question va révéler «deux chiffres dans le prix».

Les première et deuxième questions portent sur deux caractéristiques clés de # POCOX3 NFC, et la troisième question révélera deux chiffres dans le prix. Les fans de POCO doivent répondre correctement aux deux premières questions et deviner le prix correct du POCO X3 NFC.

Rejoignez-nous maintenant: https://t.co/JKYniGQaeY https://t.co/RDLJwTRYn5

– POCO (@POCOGlobal) 3 septembre 2020