Poco M3 officiellement dévoilé: une grosse batterie à petit prix

Aujourd’hui, Poco a annoncé son lancement en tant que marque indépendante. Signifie: Xiaomi est hors du nom, le bon rapport qualité-prix demeure. Le Poco M3 a également été présenté pour l’occasion. Le nouveau smartphone d’entrée de gamme impressionne par son appareil photo de 48 MP et sa grande batterie.

Si vous recherchez un smartphone Android peu coûteux, vous ne pouvez pas ignorer Poco. Désormais, avec le Poco M3, la marque a de nouveau présenté un appareil puissant pour les débutants. Une triple caméra, une batterie 6000 mAh et un écran FHD Plus sont disponibles pour moins de 150 euros. La durée de vie de la batterie en particulier devrait être convaincante, Poco promettant trois jours avec une utilisation modérée avant que l’appareil ne doive être branché.

Grosse batterie, grand écran

Le Poco M3 est livré avec un chargeur de 22,5 watts, mais ne prend en charge que la charge rapide jusqu’à un maximum de 18 watts. Vous devez vous passer de la recharge sans fil avec ce téléphone mobile, mais c’est courant avec les smartphones à petit budget.

Le lettrage Poco est un accroche-regard qui peut ne pas plaire à tout le monde. (© 2020 POCO Global)

Avec des dimensions de 162 x 77 x 9,6 mm et une diagonale d’écran de 6,53 pouces, le Poco M3 est l’un des appareils un peu plus grands. Grâce à une résolution de 2340 x 1080 pixels, l’image est d’une netteté incroyable malgré la taille. Vous devez vivre ici avec une petite encoche pour la caméra frontale dans le design goutte de rosée. À l’intérieur se trouve la caméra selfie avec une résolution de 8 mégapixels.

Triple caméra 48 MP avec logiciel puissant

La base de la caméra aux couleurs contrastées est immédiatement perceptible dans la conception. L’objectif principal prend des photos jusqu’à 48 MP, plus un appareil photo macro et un capteur de profondeur de 2 MP chacun. Avec de nombreux modes photo, vous pouvez vivre votre créativité. Vous avez le choix entre le time lapse, le mode nuit et la mise au point des couleurs, peut-être avez-vous copié quelque chose du Mi 10T de la société mère Xiaomi.

À l’intérieur se trouve le Snapdragon 662 de Qualcomm, qui a une fréquence d’horloge allant jusqu’à 2,2 GHz. Cela signifie que les performances sont suffisantes pour toutes les applications quotidiennes et que le téléphone fait également bonne figure dans les jeux. Avec 4 Go de RAM, le multitâche n’est pas non plus un problème.

Le Poco M3 est disponible en deux versions: Avec 64 ou 128 Go de mémoire interne. Dans les deux versions, cette mémoire peut être étendue à l’aide d’une carte microSD. Le début officiel des ventes est le 2 décembre 2020, date à laquelle le téléphone portable arrivera sur le marché pour 149 ou 169 euros. Si vous décidez plus tôt, vous pouvez obtenir un prix encore meilleur. L’appareil sera disponible du 27 au 30 novembre au prix de pré-commande early bird de 129 euros et 149 euros sur le site mi.com et sur Amazon.