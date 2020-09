Poco M2 sera livré avec un écran FHD +, confirme Poco avant le lancement le 8 septembre

Tendance FP04 sept.2020 16:59:24 IST

Quand Poco a annoncé qu’il lancera le Poco M2 en Inde il y a quelques jours, on ne savait pas grand-chose de ses spécifications, à l’exception de la vague taquinerie «grande RAM, grande batterie et écran plus large».

Cependant, la sous-marque Xiaomi publie maintenant quelques fonctionnalités de l’appareil via des clips interactifs sur les réseaux sociaux. Plus tôt dans la journée, le pseudo Twitter officiel de Poco India a tweeté que le prochain produit phare sera livré avec un écran Full High Definition Plus (FHD +).

La vidéo montre qu’un utilisateur se voit refuser une résolution de 1080p pour un clip vidéo sur son téléphone. La désignation FHD + garantit une qualité visuelle de premier ordre.

Le Poco M2 arrive le 8 septembre à 12h via la plateforme e-commerce Flipkart. le page en direct pour le combiné est déjà disponible sur Flipkart avec d’autres révélations sur les spécifications.

Poco promet d’alléger la complexité du multitâche avec son Poco M2. Le téléphone disposera de 6 Go de RAM pour des performances améliorées. La page suggère qu’une autre fonctionnalité intéressante du modèle sera abandonnée demain et il s’agira probablement de la configuration de la caméra du combiné. Il est important de noter que Poco M2 Pro avait une configuration de caméra quad 48 MP.

À quelques jours de son lancement, Poco voudrait sûrement prendre le buzz haut. Il lancera le produit phare via un événement en ligne en phase avec la situation pandémique actuelle. Comme il s’agit d’une version atténuée de Poco M2 Pro (Critique) qui a été lancé il y a quelque temps, les experts estiment qu’il sera similaire au M2 Pro avec quelques fonctionnalités manquantes. GizmoChina prédit le Poco M2 sera disponible pour le prix de base de Rs 10 000.

