Poco M2 sera lancé en Inde le 8 septembre: spécifications et fonctionnalités attendues

Poco est prêt à lancer le nouveau Poco M2 sur le marché indien. En tweetant l’annonce, Poco India a déclaré plus tôt dans la journée que le modèle serait mis en ligne à midi le 8 septembre.

Oppo ouvrira également la vente de M2 ​​avec un événement cadeau. Le tweet promet que les acheteurs potentiels peuvent avoir une chance de gagner des Poco M2 s’ils retweetent le message. Il comporte également un lien vers le page du téléphone sur Flipkart.

La société n’a pas révélé beaucoup de détails sur les spécifications du Poco M2, mais le téléphone sera livré avec une grande RAM, une grande batterie et un écran plus large. Le modèle à venir serait également proposé pour une configuration de caméra louable. La page d’accroche sur Flipkart demande également aux utilisateurs de venir demain pour plus de détails, il est donc prévu que Poco en révèle plus sur le modèle le 3 septembre.

Selon GizmoChina, Poco M2 va avoir des «spécifications plus faibles» que le récemment lancé Poco M2 Pro. Le portail a fixé la fourchette de prix de départ probable du Poco M2 à Rs 10.000, étant donné que le M2 Pro est disponible en Inde à Rs 13.999.

Lisez notre examen détaillé du Poco M2 Pro ici.

À titre de comparaison, le Poco M2 Pro est livré avec un panneau d’affichage LCD de 6,67 pouces et il est alimenté par le chipset Qualcomm Snapdragon 720G. Le M2 Pro offre jusqu’à 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage interne. Il dispose également d’une protection Gorilla Glass à l’avant et à l’arrière.

En termes de caméra, le M2 Pro est livré avec une configuration à quatre caméras et une caméra selfie de 16 MP à l’avant.

