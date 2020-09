Poco M2 Pro disponible en vente libre à partir d’aujourd’hui: prix, spécifications, fonctionnalités

L’équipe de nouvelles de tech201 sept. 2020 11:55:27 IST

le Poco M2 Pro (avis) a été lancé en Inde en juillet et n’est depuis disponible que sur les ventes flash. Cependant, à partir d’aujourd’hui, le smartphone est disponible en vente libre sur Flipkart.

Prix ​​et disponibilité du Poco M2 Pro

Le Poco M2 Pro est disponible en trois variantes de stockage:

4 Go de RAM + 64 Go de stockage: 13 999 Rs

6 Go de RAM + 64 Go de stockage: 14 999 Rs

6 Go de RAM et 128 Go de stockage: 16 999 Rs

Le smartphone est disponible dans une variante de couleur bleue, verte et noire.

Spécifications du Poco M2 Pro

Le Poco M2 Pro dispose d’un panneau LCD de 6,67 pouces. Il marche à un jeu de puces Qualcomm Snapdragon 720G et offre jusqu’à 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage interne. Le smartphone fonctionne sur MIUI 11. Poco M2 Pro est livré avec une protection Gorilla Glass à l’avant et à l’arrière. Il dispose également d’un capteur d’empreintes digitales monté sur le côté.

En termes de caméra, la configuration à quatre caméras à l’arrière comprend une caméra grand angle principale de 48 MP, un capteur ultra-large de 8 MP, un capteur macro de 5 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. Il y a une caméra selfie de 16 MP à l’avant.

Le Poco M2 Pro est équipé d’une batterie de 5000 mAh prenant en charge la charge rapide de 33 W. Son chargeur rapide de 33 W peut alimenter le téléphone de zéro à 50% en 30 minutes, selon Poco.

Trouvez les gadgets technologiques les plus récents et à venir en ligne sur les gadgets Tech2. Recevez des actualités technologiques, des critiques de gadgets et des évaluations. Gadgets populaires, y compris les spécifications, les fonctionnalités, les prix et la comparaison des ordinateurs portables, tablettes et mobiles.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂