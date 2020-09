Poco M2 avec batterie de 5000 mAh, 6 Go de RAM lancé en Inde au prix de départ de 10999 Rs

L’équipe de nouvelles de tech208 sept. 2020 12:28:24 IST

En juillet, Poco a lancé le Poco M2 Pro (avis) en Inde. Aujourd’hui, la société a lancé la variante plus légère du smartphone en Inde – Poco M2.

Le Poco M2 est livré avec une batterie de 5000 mAh, 6 Go de RAM et une configuration à quatre caméras de 13 MP.

Poco M2: Prix et disponibilité

Le Poco M2 se décline en deux variantes:

6 Go de RAM + 64 Go de stockage: 10 999 Rs

6 Go de RAM + 128 Go de stockage: 12,499 Rs

Le Poco M2 sera disponible à l’achat à partir du 15 septembre sur Flipkart à 12h.

Poco M2: Spécifications et fonctionnalités

Le Poco M2 Poco dispose d’un écran Full HD de 6,53 pouces avec une encoche en forme de goutte d’eau, qui abrite une caméra selfie AI 8 MP.

Le smartphone est alimenté par le processeur MediaTek Helio G80. Le smartphone est livré avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage, et 6 Go de RAM et 128 Go d’options de stockage.

Pour la photographie, le Poco M2 arbore une configuration à quatre caméras à l’arrière, qui comprend un appareil photo principal de 13 MP, un appareil photo ultra grand angle de 8 Mp, un appareil photo macro de 5 MP et un capteur de profondeur de 2 MP.

L’alimentation du Poco M2 est une batterie de 5000 mAh, qui, selon Poco, peut offrir une autonomie de 2 jours. La batterie du Poco m2 prend en charge une charge rapide de 18 W.

Pour la connectivité, le Poco M2 dispose d’une prise casque 3,5 mm et d’un blaster IR.

Le Poco M2 exécute actuellement MIUI 11, cependant, la société a confirmé que le smartphone recevra bientôt la mise à jour MIUI 12.

