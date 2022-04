Poco F4 GT devrait être lancé le 26 avril ; Voici les caractéristiques et spécifications supposées

18 avril 2022 14:05:45 IST

Le Poco F4 GT devrait être annoncé le 26 avril à Pékin, avec une foule d’autres appareils. Selon une liste récente sur Geekbench, le F4 GT de Poco sera selon toute vraisemblance un Redmi K50 Gaming rebadgé.

Certains autres appareils que Poco lancera incluent le F4, F4 Pro, qui comprendra le Snapdragon 870 et le chipset Dimensity 9000.

Cependant, si les spécifications et les fonctionnalités sont importantes, c’est sur le Poco F4 GT que vous devriez placer vos paris.

L’affichage

Le Poco F4 GT sera livré avec un écran OLED de 6,67 pouces, avec un taux de rafraîchissement HRD10 +, 120 Hz et une densité de pixels de 395 PP dans un rapport d’aspect de 20: 9. L’écran aura un trou de perforation centré pour la caméra selfie et comportera le Gorilla Glass 5 de Corning.

La batterie

La F4 GT comportera une batterie de 4 750 mAh, qui sera probablement divisée en deux unités. Cela indique qu’il aura une charge ultra-rapide, probablement avec une charge rapide de 70 à 80 W, via un port USB-C.

Le processeur

Le Poco F4 GT sera alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 octa-core de 4 nm. Le processeur aura un Cortex X2 à 3 GHz à un seul cœur, un Cortex A710 à trois cœurs à 2,5 GHz et un processeur à quatre cœurs Cortex A510 à 1,8 GHz. Quant au GPU, nous verrons une unité Adreno 730.

Le F4 GT pro disposera également de 8 Go de RAM LPDDR5. L’appareil de base aura 128 Go de stockage. La variante haut de gamme aura 256 Go de stockage et 12 Go de RAM.

L’appareil photo

Le Poco F4 GT sera livré avec une configuration à trois caméras, le tireur principal étant une unité Sony IMX686 de 64 MP. La caméra secondaire est une unité 8MP, tandis que la caméra tertiaire aura une unité de résolution 2MP.

La caméra frontale est une unité Sony IMX596 de 20MP, capable d’enregistrer des vidéos en 1920×1080 à 30 ips.

Autres caractéristiques

Le Poco F4 GT sera livré avec Android 12 prêt à l’emploi et avec le skin MIUI 13 de Xiaomi sur le dessus. Dans Geekbench, l’appareil a marqué 1 235 points au test monocœur et 3 555 points au test multicœur. L’appareil aura un scanner d’empreintes digitales intégré dans l’interrupteur d’alimentation au lieu d’un sous l’écran.

Il y aura au moins deux options de couleur parmi lesquelles choisir et prendra également en charge l’audio haute résolution. La boîte comprendra également un adaptateur audio Type-C vers 3,5 mm.

