Plutonium rare de l’espace trouvé dans la croûte des grands fonds

Une version rare de l’élément radioactif plutonium intégré dans la croûte terrestre sous la mer profonde fournit de nouveaux indices sur la façon dont les métaux lourds se forment dans les étoiles.

La nouvelle recherche révèle que l’isotope, appelé plutonium-244, peut arriver sur Terre en tandem avec le fer 60, un métal plus léger connu pour se former dans les supernovas, des explosions qui se produisent pendant l’agonie de nombreux types d’étoiles. Cette découverte suggère que les supernovas peuvent créer les deux métaux lourds – bien qu’il soit possible que d’autres événements, tels que les fusions de étoiles à neutrons , sont responsables d’au moins une partie du plutonium-244.

Comprendre comment les éléments lourds se sont formés est l’une des trois questions les plus brûlantes en physique, a déclaré Anton Wallner, physicien nucléaire à l’Université nationale australienne et au Helmholtz Center Dresden-Rossendorf, un centre de recherche en Allemagne. La moitié des éléments plus lourds que le fer sont construits dans le cœur des étoiles grâce à un processus assez bien compris de la fusion . L’autre moitié, cependant, nécessite une densité élevée de neutrons libres pour se former. Cela signifie qu’ils doivent se former dans un environnement plus explosif qu’un noyau d’étoile typique – des supernovas, peut-être, ou des événements massifs tels qu’une fusion d’étoiles à neutrons ou une collision d’un trou noir et une étoile à neutrons.

Avec des collaborateurs au Japon, en Australie et en Europe, Wallner souhaitait savoir s’il pouvait découvrir les empreintes digitales de ces événements célestes sur Terre. Il existe des versions radioactives de métaux lourds qui ne se produisent pas naturellement sur la planète. En particulier, les chercheurs étaient à la recherche de plutonium-244, une variante du plutonium d’une demi-vie de 80,6 millions d’années. Cela signifie qu’il faut 80,6 millions d’années pour que la désintégration radioactive ronge la moitié du plutonium initial produit. Tout plutonium-244 présent à l’origine pendant la formation de la Terre s’est désintégré depuis longtemps, de sorte que tous les atomes que les chercheurs pourraient trouver devraient être d’origine extraterrestre.

« Pouvons-nous trouver du plutonium-244 sur Terre? » Dit Wallner. « Alors nous savons que ça vient de l’espace. »

Pour chasser ces atomes rares, les chercheurs se sont tournés vers des échantillons de la croûte terrestre à près de 1500 mètres sous l’océan Pacifique. Ces roches se forment si lentement qu’un millimètre de croûte enregistre 400 000 ans d’histoire, a déclaré Wallner à 45Secondes.fr. L’échantillon couvrait les 10 derniers millions d’années.

Les chercheurs ont ensuite sondé les échantillons pour le fer-60 – la version extraterrestre du fer qui se forme dans les supernovas – et pour le plutonium-244. Ils ont trouvé les deux.

Il n’était pas surprenant de trouver du fer 60, a déclaré Wallner, car des recherches antérieures avaient déjà montré des fluctuations des niveaux de fer 60 dans les sédiments et la croûte des eaux profondes au fil du temps. Les résultats ont confirmé ce que les chercheurs avaient soupçonné auparavant: il y a eu deux augmentations du fer 60 – une qui s’est produite il y a entre 4,2 millions et 55 millions d’années et une qui s’est produite il y a quelque temps avant 7 millions d’années. Ces afflux de métal peuvent avoir été le résultat de deux supernovas assez proches, a déclaré Wallner.

« La supernova qui s’est produite et a produit le fer 60 a dû être spectaculaire à l’époque », a-t-il déclaré. « Ça a dû être similaire [in brightness] à la pleine lune, donc vous le verriez même pendant la journée. «

Dans le passé, les chercheurs ne disposaient pas de méthodes suffisamment sensibles pour compter avec précision les atomes extrêmement rares de plutonium-244 dispersés dans la croûte terrestre. Mais dans la nouvelle étude, en utilisant une technologie et des méthodes de pointe, ils l’ont fait. Le moment de l’arrivée de ce plutonium extraterrestre sur Terre est un peu plus difficile à cerner, car les chercheurs ont dû rechercher des couches de croûte correspondant à entre 3 millions et 5 millions d’années d’histoire. Cependant, l’afflux de plutonium-244 était en corrélation avec l’afflux de fer-60.

« Le rapport du plutonium-244 au fer-60 semble être constant », a déclaré Wallner. Cela suggère que les deux pourraient provenir d’une origine commune.

Forgé dans les étoiles

Bien que l’arrivée coordonnée du plutonium-244 et du fer-60 suggère que les deux pourraient provenir de supernovas, de nombreuses questions demeurent. Les modèles informatiques qui tentent d’imiter la formation d’éléments dans les supernovas ont vraiment du mal à générer formation d’éléments lourds , Dit Wallner. Le rapport du fer-60 au plutonium-244 trouvé dans la nouvelle étude suggère que le plutonium-244 serait beaucoup moins répandu que le fer-60 après l’explosion stellaire, peut-être juste un petit pourcentage du total des éléments formés.

Il est également possible, a noté Wallner, que les atomes de plutonium-244 découverts dans la croûte océanique ne proviennent pas du tout d’une supernova. Le plutonium-244 aurait pu être formé lors d’un événement antérieur et aurait pu flotter sans but dans l’espace lointain lorsqu’une explosion de fer-60 a traversé, poussant le plutonium-244 plus lourd avec lui. Dans cette situation, les deux éléments seraient arrivés sur Terre en même temps, mais le plutonium-244 serait beaucoup plus ancien.

Pour explorer cette possibilité, les chercheurs veulent examiner différentes classes d’atomes avec des demi-vies différentes. Les demi-vies agissent comme une horloge afin que les scientifiques puissent déterminer une gamme d’estimations pour l’âge des éléments. Si le plutonium-244 était trouvé de concert avec un élément d’une demi-vie beaucoup plus courte, par exemple, cela suggérerait que les deux étaient plus jeunes et plus frais. Cela suggérerait également que la quantité de plutonium-244 produite dans une supernova était plus faible et qu’une plus grande partie pourrait provenir d’autres événements, comme une fusion étoile à neutrons.

L’équipe de recherche étudie déjà un morceau de croûte 10 fois plus gros que celui de cette recherche. Avoir un morceau de croûte plus grand permettra aux chercheurs d’élargir leur recherche d’atomes de plutonium-244 et d’obtenir une chronologie plus précise de l’arrivée de ces atomes sur Terre.

« Ce qui est fascinant, c’est que vous trouvez six ou dix atomes que vous pouvez identifier à la fin comme n’étant pas de la Terre mais de l’espace, et ensuite vous obtenez des indices sur l’endroit où il a été produit et quand il a été produit », a déclaré Wallner. .

La recherche a été publiée aujourd’hui (13 mai) dans la revue La science .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.