Pluto TV et ses premières en août pour l’Amérique latine et le Brésil

Pluton TV a presque 50 millions d’utilisateurs mensuel actif avec une présence sur trois continents et 25 pays, dont les États-Unis, les pays européens et latino-américains. La plate-forme est disponible sur les appareils mobiles, le Web et les téléviseurs intelligents. Chaque mois, les utilisateurs du service bénéficient « actualités, émissions, films, lifestyle et séries originales ».

Depuis le 10 août, Pluton TV surprendra votre public avec de nouvelles alternatives disponibles dans Amérique latine et Brésil. Trois nouvelles chaînes atteindront les pays hispanophones et trois nouvelles options feront leurs débuts en Brésil. Une surprise pour Randonnées: il y aura une chaîne pop-up exclusive pour les fans de Star Trek.

+ Actualités d’août 2021 sur Pluto TV







Actualités dans les pays hispanophones :

– Boom (Canal 196) : un jeu télévisé explosif qui combine des anecdotes avec du suspense, des drames de films d’action et de séries télévisées. Dans ce spectacle, chaque question est présentée par une bombe et les réponses se présentent sous la forme de ficelles attachées à l’explosif.

– Pluto TV E-Sports (Canal 191) : vous plonge dans le monde des joueurs avec des actions en direct, des critiques, des actualités et des émissions dédiées aux plus grands jeux d’aujourd’hui et aux grands classiques d’hier.

– Dessins animés rétro de Pluton (canal 109) : une alternative qui vous permet de profiter des meilleures animations de tous les temps. Redevenir un enfant avec des dessins animés classiques comme Popeye, Betty Boop et Flash Gordon.

Dans Brésil les nouveautés sont les suivantes :

– Masterchef (Canal 195) : le succès populaire arrive sur Pluto TV Brasil. La recherche du meilleur chef amateur du pays est le prétexte à un concours passionnant qui vous mettra en appétit.

– Jeannie é um Genio (canal 105) : la vie d’un astronaute vire au chaos lorsqu’il découvre une mystérieuse bouteille contenant un beau génie piégé là-bas.

– Le plus grand POP de MTV (canal 915) : Les fans de musique pourront profiter de cette alternative où les stars les plus populaires brillent et vous font danser. Des chiffres comme Lady Gaga, Beyoncé et Miley Cyrus sont les bienvenus.

Les deux régions auront une première exclusive qui est d’environ Pluto TV Star Trek Pop Up (Canal 50). Cette option présentera des films classiques de la saga de science-fiction qui explore les limites de l’univers et représente l’humanité dans le Fédération unie des planètes. Vous pourrez revivre les grandes aventures de Capitaine Kirk et son équipage. La liste des films qui seront disponibles est :

Star Trek : le film

Star Trek 2 : La colère de Khan

Star Trek III : À la recherche de Spock

Star Trek IV : le voyage de retour

Star Trek V : La dernière frontière

Star Trek VI : le pays inconnu

Star Trek : premier contact

Star Trek : Insurrection

Star Trek : Némésis

Star Trek : Générations