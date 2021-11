Plusieurs spots télévisés de Spider-Man: No Way Home attirent des visiteurs de tous les univers

Un nouveau spot télévisé extrêmement dramatique pour la prochaine suite de Marvel, Spider-Man : Pas de chemin à la maison, a chuté, taquinant le spectacle multiversal et la relation entre Peter Parker de Tom Holland et MJ de Zendaya, qui seront tous deux au cœur de la sortie très attendue du MCU. L’excitation pour Spider-Man : Pas de chemin à la maison est palpable, les images offrant un aperçu plus approfondi du cortège de variantes de méchants qui se rendront au MCU, notamment Doctor Octopus, Electro et The Lizard.

Taquinant la même action et le même drame de la bande-annonce la plus récente, la dernière bande-annonce met beaucoup plus l’accent sur Peter et MJ, avec la séquence se terminant par un Parker battu et ensanglanté embrassant MJ alors qu’elle lui dit: « Nous allons passer à travers cela, et nous allons le traverser ensemble », avant de nous rappeler qu’à un moment donné, elle s’effondrera vers son destin apparent semblable à l’intérêt amoureux de Spider-Man Gwen Stacy.

On ne sait pas comment le destin de MJ se déroulera, bien que beaucoup aient émis l’hypothèse que ce serait là que Spider-Man d’Andrew Garfield entrerait dans la mêlée, sauvant MJ et expiant ainsi la mort tragique de Gwen Stacy. Rumeurs de l’implication de Garfield et Maguire dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison sont endémiques depuis un certain temps, le premier déclarant récemment qu’il est devenu un peu frustré par toutes les questions. « Il s’agit de cette histoire de photoshop Spider-Men dont nous avons parlé sur Jimmy Fallon. Écoutez, à ce stade… j’ai terminé », a déclaré Garfield. « Nous le saurons tous quand le film sortira. Et nous allons soit être très déçu, soit nous serons très heureux, soit quelqu’un dira : « Je te l’avais bien dit », une autre personne dira : « Je te l’avais dit. Nous allons tous le découvrir. Je suis désolé d’avance.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison reprendra avec le héros Marvel après l’identité de Peter Parker en tant que Spider-Man exposé par Mysterio à la fin de 2019 Spider-Man : loin de chez soi. Grâce à cela, sa vie et sa réputation ont été bouleversées, et Parker décide donc de demander à son ami et collègue le Dr Stephen Strange de l’aider à restaurer son identité secrète grâce à la magie. L’incapacité de Parker à arrêter de parler pendant le sort fait que les choses tournent horriblement mal et ouvre le multivers, permettant aux super-vilains de réalités alternatives qui ont déjà combattu un Spider-Man d’arriver.

Le drame et l’échelle exposés correspondent certainement à l’idée que Spider-Man : Pas de chemin à la maison pourrait être la dernière sortie de Tom Holland en tant que célèbre wall-crawler. Holland lui-même a récemment alimenté cette idée en disant : « Peut-être qu’il est temps pour moi de passer à autre chose. » L’acteur a ensuite suggéré que le moment était peut-être venu pour Miles Morales de faire enfin ses débuts en live action ; « Peut-être que ce qui est le mieux pour Spider-Man, c’est qu’ils fassent un film de Miles Morales. Je dois également tenir compte de Peter Parker, car il est une partie importante de ma vie…[but] Si je joue à Spider-Man après mes 30 ans, j’ai fait quelque chose de mal. »

Réalisé par Jon Watts et écrit par Chris McKenna et Erik Sommers, et avec Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, Jon Favreau, Marisa Tomei, JB Smoove et Benedict Wong, Spider-Man : Pas de chemin à la maison devrait sortir aux États-Unis le 17 décembre 2021, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cela nous vient de @Spider_Leaks.





