Plusieurs sites du patrimoine mondial des Nations Unies risquent de perdre leur statut en raison de dommages, de développement ou de tourisme

De la grande barrière de corail australienne à la ville de Budapest et au pays des merveilles aquatiques qu’est Venise, plusieurs sites de beauté risquent de perdre leur précieux statut de patrimoine mondial des Nations Unies en raison des dommages environnementaux, du développement excessif ou du surtourisme.

Dans un projet de rapport publié avant une réunion clé le mois prochain, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a recommandé lundi une refonte majeure de la liste du patrimoine.

Voici quelques-uns des sites qui risquent de perdre leur précieux statut de site patrimonial, une décision qui pourrait sérieusement nuire à leur attrait touristique.

Grande barrière de corail : en danger

S’étendant sur 2 300 kilomètres (1 400 miles) le long de la côte nord-est de l’Australie, le plus grand système de récifs coralliens au monde, un énorme attrait pour les touristes, a été touché par le réchauffement climatique.

Au cours des cinq dernières années, la hausse des températures des océans a provoqué trois épisodes de blanchissement massif des coraux, lorsque les invertébrés expulsent les algues vivant dans leurs tissus qui fournissent une source cruciale de nutriments.

Le site, qui a également été fouetté par des cyclones et attaqué par des étoiles de mer à couronne d’épines, a perdu la moitié de ses coraux depuis 1995.

Canberra a évité de justesse à deux reprises que l’UNESCO place le récif sur sa liste des espèces menacées, en 2015 et 2017.

Quatre ans plus tard, l’UNESCO reconnaît les efforts du gouvernement pour consolider le site, mais note que les propres perspectives de l’Australie pour l’écosystème sont passées de « pauvres » à « très pauvres ».

Elle recommande d’ajouter le récif à sa liste de sites en péril, un premier pas vers sa déchéance de son statut de patrimoine mondial.

Venise : en danger

L’ancienne cité-État de Venise a été inscrite sur la liste du patrimoine en 1987 comme « un chef-d’œuvre architectural extraordinaire dans lequel même le plus petit bâtiment contient des œuvres de certains des plus grands artistes du monde ».

Mais depuis des années, l’UNESCO se fait l’écho des avertissements des groupes d’habitants sur les dommages causés par le surtourisme, affirmant qu’il provoque un exode de la ville.

Tout en notant que le nombre de touristes « a considérablement diminué » pendant la pandémie de Covid-19, l’UNESCO a déclaré que la crise sanitaire « a également mis en évidence la nécessité d’une gestion du tourisme plus durable et du développement d’une base économique résiliente plus diversifiée ».

Il a également noté que bien que Venise ait récemment interdit aux navires de croisière géants d’accoster dans le centre-ville à la demande de l’UNESCO, « cela n’a aucun effet pratique, car aucune alternative n’existe pour l’amarrage de ces grands navires ».

Elle propose donc d’ajouter également Venise à sa liste de patrimoine en péril.

Budapest : en danger

La ville d’Europe centrale sur le Danube, qui a été conquise par les Turcs et détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, a été classée par l’ONU sur la liste des « exemples exceptionnels de développement urbain ».

Mais il risque désormais d’être radié à cause d’une rénovation majeure du quartier du château de Buda, visant à lui redonner sa gloire d’avant la Seconde Guerre mondiale.

L’UNESCO soutient que la reconstruction bafoue les normes internationales de conservation et a appelé à l’arrêt des travaux.

L’organisme a déclaré que les travaux sont principalement motivés par des considérations « idéologiques » visant à promouvoir « l’identité nationale » précommuniste de la Hongrie et vont au-delà de l’intervention minimale recommandée pour les monuments historiques.

En conséquence, il a demandé que Budapest soit inscrite sur la liste du patrimoine en danger.

Liverpool : face à la radiation

Liverpool a joué un rôle majeur dans l’émergence de la Grande-Bretagne en tant que puissance commerciale prééminente aux XVIIIe et XIXe siècles, son port servant de plaque tournante pour le mouvement de masse des personnes et des marchandises entre l’Europe et l’Amérique.

Mais le réaménagement de son front de mer historique et de sa zone portuaire nord l’ont mis dans l’eau chaude avec l’UNESCO.

L’agence a reproché à la ville de ne pas avoir plafonné les hauteurs des nouveaux bâtiments et a déclaré que les plans d’un nouveau stade de football à Bramley-Moore Dock entraîneraient une « dégradation supplémentaire » de la « valeur universelle exceptionnelle » du front de mer.

Affirmant que des années d’avertissements sont restées lettre morte, l’UNESCO recommande de retirer complètement Liverpool de la liste du patrimoine mondial.

Réserve animalière de Tanzanie : risque d’être radié

La réserve de gibier de Selous a obtenu le statut de patrimoine mondial en 1982 comme l’une des plus grandes étendues sauvages restantes d’Afrique, regorgeant d’animaux sauvages, notamment d’éléphants et de rhinocéros noirs.

Mais en 2014, il a été déclassé sur la liste du patrimoine en voie de disparition alors que les braconniers ont commencé à décimer la population d’éléphants.

L’ONU s’est également alarmée de la vente des droits d’exploitation à l’intérieur de la réserve ainsi que des projets plus récents de construction d’un barrage sur la rivière Rufiji, la plus grande du pays.

Déplorant la décision de la Tanzanie d’aller de l’avant avec le projet, malgré la menace écologique qui pèse sur la plaine inondable, l’UNESCO affirme que le caractère « exceptionnel » de la réserve a subi des dommages « irréversibles » et a recommandé son retrait de la liste du patrimoine mondial.

