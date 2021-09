Plusieurs pays commenceront à administrer des injections de rappel COVID-19 à partir de septembre aux personnes ayant des problèmes de santé

Les experts conviennent qu’une troisième injection est justifiée pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli, qui n’ont peut-être pas développé une forte réponse immunitaire aux doses initiales.

Dans cette photo d'archive du vendredi 19 février 2021, un pharmacien prépare une seringue à partir d'un flacon de vaccin contre le coronavirus AstraZeneca lors des préparatifs au Vaccine Village à Anvers, en Belgique.

Ce mois-ci, plusieurs pays ont commencé ou vont commencer à donner des rappels aux personnes déjà vaccinées contre le coronavirus , dans le but de renforcer l’immunité face à la variante delta à propagation rapide et au passage à une saison plus fraîche qui est susceptible de rassembler davantage de personnes à l’intérieur.

La République tchèque a annoncé cette semaine qu’elle offrirait un rappel, à partir du 20 septembre, à toute personne ayant déjà été vaccinée avec une dose simple ou double. Le pays a fortement recommandé les boosters pour les personnes de plus de 60 ans.

Des politiques similaires ont été récemment annoncées en Allemagne et en France, qui proposent des rappels aux personnes âgées et à celles ayant des problèmes de santé sous-jacents. Et Israël propose désormais des rappels aux personnes vaccinées dès l’âge de 12 ans.

Aux États-Unis, l’administration Biden a déclaré qu’elle prévoyait d’offrir des rappels à la plupart des Américains huit mois après la vaccination, en supposant que les régulateurs fédéraux les autorisent. La Food and Drug Administration tiendra une réunion publique sur le sujet le 17 septembre.

Malgré la vague de programmes de rappel dans les pays les plus riches, la science de leur nécessité n’est pas encore claire.

Certaines études suggèrent que la protection offerte par les vaccins contre les infections et les maladies bénignes pourrait s’affaiblir. Mais ils restent très efficaces pour prévenir les pires conséquences, y compris les maladies graves et la mort, et les scientifiques ont déclaré qu’une recommandation générale pour les rappels était prématurée.

Les experts conviennent généralement, cependant, qu’une troisième injection est justifiée pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli, qui n’ont peut-être pas développé une forte réponse immunitaire aux doses initiales. Plusieurs pays, dont les États-Unis, offrent désormais des vaccins supplémentaires à ce groupe vulnérable.

Jeudi, l’Agence européenne des médicaments, l’organisme de réglementation des médicaments de l’Union européenne, a déclaré qu’il n’était pas urgent de donner des doses de rappel de COVID-19 vaccin à des individus entièrement inoculés sans problèmes de santé sous-jacents, citant un rapport du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Des doses supplémentaires doivent être envisagées pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli, et par mesure de précaution pour les personnes âgées fragiles, en particulier celles vivant dans des maisons de soins infirmiers, ont ajouté les agences.

L’agence a déclaré qu’à l’heure actuelle, l’urgence est de terminer la vaccination de toutes les personnes éligibles à un cours de vaccination normal. L’organisme de réglementation des médicaments continue d’évaluer les données sur les injections de rappel.

Le secrétaire britannique à la Santé, Sajid Javid, a déclaré mercredi qu’une troisième dose de vaccin serait proposée aux personnes de 12 ans et plus dont le système immunitaire est gravement compromis « dès que possible ».

« Je suis déterminé à faire en sorte que nous fassions tout notre possible pour protéger les personnes de ce groupe et une troisième dose aidera à y parvenir », a déclaré Javid dans un communiqué.

Mais la décision de certains pays de donner des injections de rappel aux personnes vaccinées en bonne santé – alors que de nombreux pays ont des programmes de vaccination naissants – a soulevé des questions éthiques.

Début août, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, a appelé à un moratoire sur le coronavirus des rappels de vaccins jusqu’à la fin septembre et un « inversion urgente » de l’approvisionnement mondial en vaccins qui étaient principalement destinés aux pays les plus riches, laissant les pays à faible revenu vulnérables.

Les responsables de l’OMS ont pris soin de faire la distinction entre les injections de rappel utilisées pour renforcer l’immunité des populations vaccinées et les doses supplémentaires qui peuvent être nécessaires aux immunodéprimés pour développer l’immunité en premier lieu.

Mercredi, Tedros a réitéré le point.

« Une troisième dose peut être nécessaire pour les populations les plus à risque où il existe des preuves d’une diminution de l’immunité contre les maladies graves et la mort, comme le très petit groupe de personnes immunodéprimées qui n’ont pas répondu suffisamment à leurs doses initiales ou qui ne produisent plus d’anticorps. , a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. « Mais pour l’instant, nous ne voulons pas voir une utilisation généralisée des rappels pour les personnes en bonne santé qui sont complètement vaccinées. »

