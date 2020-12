Plusieurs membres d’équipage de Mission: Impossible 7 arrêtent de suivre le Covid Rant de Tom Cruise

Cinq membres de la Mission: impossible 7 L’équipage aurait démissionné à la suite d’une récente révélation du célèbre acteur hollywoodien Tom Cruise. La star de l’action a réprimandé bruyamment l’équipage après avoir vu plusieurs d’entre eux ne pas adhérer aux directives de distanciation sociale mises en place pour maintenir la production. L’audio de la tirade jurée de Cruise a rapidement fui, nous permettant à tous de faire semblant d’être châtiés par l’une des personnes les plus célèbres de la planète.

« La première explosion a été grande mais les choses ne se sont pas calmées depuis. La tension monte depuis des mois et c’était la goutte d’eau. Depuis qu’elle est devenue publique, il y a eu plus de colère et plusieurs membres du personnel ont marché », a depuis révélé une source. ainsi que de prétendre que Tom Cruise est «contrarié» que l’équipage ne le prenne pas au sérieux.

Si vous n’avez pas encore entendu le monologue désormais tristement célèbre de Tom Cruise, cela rappelle le discours tout aussi tristement célèbre de Christian Bale il y a plusieurs années. Bien que les cris de Cruise soient sans doute beaucoup plus compréhensibles, George Clooney ayant récemment pris sa défense, il a peut-être besoin de travailler sur la présentation et la gestion des personnes. «Nous voulons l’étalon-or», commence-t-il. « Ils sont de retour à Hollywood en train de faire des films à cause de nous! Parce qu’ils croient en nous et en ce que nous faisons! Je suis au téléphone avec tous les putains de studios la nuit, les compagnies d’assurance, les producteurs, et ils nous regardent et nous utilisent pour faire leurs films. Nous créons des milliers d’emplois, vous mères de ***. Je ne veux plus jamais le revoir, jamais! Et si vous ne le faites pas, vous tu es viré, si je te vois le refaire, tu es complètement parti. «

La croisière continue, évoquant des souvenirs de son Tonnerre sous les tropiques personnage, le directeur de studio de mauvaise humeur Les Grossman. «Si je le revois, tu es parti – et toi aussi – alors tu vas lui coûter son travail, si je le vois sur le plateau, tu es parti et tu es parti. Suis-je clair? Comprenez-vous ce que je veux? Comprenez-vous la responsabilité que vous avez? Parce que je vais gérer votre raison. Et si vous ne pouvez pas être raisonnable et que je ne peux pas gérer votre logique, vous » Re viré. C’est ça. C’est ça. Je vous fais confiance les gars pour être ici. C’est tout. C’est tout les gars. Pensez un peu à ça.[inaudible]. «

Bien que les détails de l’intrigue restent rares, le réalisateur Christopher McQuarrie Mission: impossible 7 reprendra après la dernière entrée dans la série d’action de longue durée, Mission: Impossible – Fallout, qui a également été écrit, produit et réalisé par McQuarrie. le Tomber La distribution comprend Tom Cruise, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Sean Harris, Michelle Monaghan et Alec Baldwin, ainsi que Henry Cavill, Vanessa Kirby et Angela Bassett. Le film a poussé l’agent secret de Cruise Ethan Hunt au bord du gouffre, avec ceux qui ont survécu aux événements explosifs de Mission: Impossible – Fallout susceptibles de reprendre leurs rôles pour Mission: impossible 7. La suite à venir voit également Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham et Esai Morales, rejoindre le casting.

Deux suites sans titre, l’une d’elles étant Mission: impossible 7, devraient tous deux sortir le 19 novembre 2021 et le 4 novembre 2022 respectivement, les deux films devant être dirigés par le réalisateur Christopher McQuarrie. Mission: impossible 7 et Mission: impossible 8 devraient être les dernières parties de l’histoire d’Ethan Hunt, McQuarrie taquinant les liens avec le film original qui a tout déclenché.

Tir sur Mission: impossible 7 est maintenant en cours au Royaume-Uni suite à un retard dû à la situation mondiale actuelle. Cela nous vient grâce à The Sun.

